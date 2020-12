Preveč se govori o stojnicah z vinom, ukrepe bo treba zaostriti

Nemška kanclerka Angela Merkel je prepričana, da bodo morali še pred božičem sprejeti nove strožje ukrepe za zajezitev epidemije covida-19. Trenutni ukrepi ne zmanjšujejo števila novih okužb, je opozorila kanclerka na srečanju s poslansko skupino krščanske unije (CDU/CSU) v parlamentu.



Trenutno se preveč govori o stojnicah s kuhanim vinom ter premalo o medicinskem osebju in negovalcih, ki morajo delati pod hudimi pritiski na intenzivni negi in v domovih za starejše, je povedala. Kanclerka je posvarila, da so razmere še vedno resne, so izvedeli nemški mediji iz kroga udeležencev. »Samo z upanjem ne bomo več napredovali,« je opozorila.

V Nemčiji trenutni ukrepi ne zadostujejo Trenutni ukrepi ne zadostujejo, da bi se znižalo visoko številno na novo potrjenih okužb dnevno, to po oceni Merklove pomeni, da zime ne bo mogoče preživeti brez dodatnih ukrepov. Tako bi morali že pred božičem oblikovati nov načrt glede zaostritve ukrepov, je prepričana.



Napovedala je še, da se bo o tem v prihodnjih dneh pogovorila z ministrskimi predsedniki dežel. Že pred tem je minister za gospodarstvo Peter Altmaier opozoril, da so trenutni ukrepi nezadostni. Nemški Inštitut Roberta Kocha za nadzor nad boleznimi je danes poročal o 12.332 novih okužbah z novim koronavirusom, kar je več kot tisoč več v primerjavi z 30. novembrom. Številke o novih okužbah v nedeljo in ponedeljek so običajno nižje, saj ob koncih tedna izvedejo tudi manj testov.



Po podatkih nemških pristojnih oblasti je v zadnjih 24 urah umrlo 147 bolnikov s covidom-19, kar je nekoliko več kot pred tednom dni, ko je umrlo 125 bolnikov.