Presenetljivi rezultati testov zobnih past, preverite, katere so najboljše

Nemški Öko-test je objavil rezultate testiranj zobnih past in predstavil precej presenetljive rezultate. Ti so pokazali, da so najbolj priljubljene zobne paste pogosto tudi najbolj škodljive. Presenetljivo pa je dejstvo, da so se za najboljše izkazale tiste, ki jih kot lastne znamke prodajajo diskontni trgovci in drogerije kot so Lidl, DM in Müller.

Kot so zapisali v obrazložitvi rezultatov, je fluor glavna sestavina zobnih past, pri čemer pa bolj skrbi prisotnost drugih škodljivih snovi - zlasti natrijevega lauret sulfata in tekoče plastike, prav tako so našli nezaželeno PEG strukturo snovi, zaradi katere škodljive snovi še hitreje prehajajo skozi kožo.

Na testu je kljukico dobilo 36 od 58 zobnih past. V teh naštetih problematičnih snovi niso našli, kar je za potrošnika kajpak najpomembnejši podatek. Kot slabe so označili 13 zobnih past.

Oznako neustrezno so dobile naslednje zobne paste:

Dentagard Original mit Naturkräuterextrakten

Odol-Med 3 Original

Odol-Med 3 Senses Eukalyptus, Limette & Minze

Signal Zahnpasta Kariesschutz

Colgate Komplett 8 Extra Frisch

Colgate Max Fresh Cooling Crystals

Nekaj zobnih past, ki so dobile oznako zelo dobro:

Elmex caries protection

Sensident Toothpaste Fresh (Müller)

Sensodyne Pro Enamel Gums Plus

Alverde 5 in 1 Nanaminze Toothpaste (DM)

Dentalux Complex 3 Herbs Fresh (Lidl)

Dontodent Clear Fresh Toothpaste (DM)

Na kaj morate biti pozorni, ko kupujete zobne paste?

Vsaka zobna pasta za odrasle vsebuje veliko fluora, ki naše zobe ščiti pred kariesom. Nemški ocenjevalci svetujejo, naj zobno pasto odložimo nazaj na polico v trgovini, če ta vsebuje natrijev lauret sulfat (Sodium Lauryl Sulfate), ki se pogosto uporablja v šamponih. Gre za prašek, ki zagotavlja tvorbo goste pene. Je močan alergen, ki hitro in preprosto prodre v kožo.

Otroci s stalnimi zobmi lahko uporabljajo zobno pasto za odrasle, a le če ne vsebujejo cinka. Prevelika vsebnost cinka lahko na dolgi rok oslabi imunski sistem. Cink se sicer v zobnih pastah uporablja za boj z bakterijami.