Preprečevanje demence se začne že v otroštvu! To so ključne ugotovitve nove študije ...

Tveganje za demenco bi lahko začelo nastajati že v otroštvu, opozarjajo strokovnjaki. Raziskava, objavljena v reviji eBioMedicine, je pokazala, da lahko dejavniki, kot so povišan indeks telesne mase (ITM), visok krvni tlak in nizka telesna aktivnost pri otrocih in mladostnikih, že do 20. leta starosti povzročijo spremembe v možganih, zlasti v predelih, povezanih z demenco.

Raziskovalci z Univerze v Oxfordu in Univerzitetnega kolidža v Londonu so analizirali podatke 860 ljudi, vključenih v dolgoročno študijo o zdravju otrok in njihovih staršev. Pregledovali so krvni tlak, ITM in telesno aktivnost otrok, starih od 7 do 17 let, ter opravili slikanje možganov v zgodnji odrasli dobi.

Opazili so spremembe v sivi možganovini, vključno z njeno debelino in površino, povezano z višjim krvnim tlakom in hitrim povečanjem ITM med mladostništvom. Te spremembe so še posebej izrazite v delih možganov, ki so v starosti prizadeti zaradi demence.

Pomembnost zgodnjega ukrepanja

Raziskava ponuja začetne dokaze, da je tveganje za demenco mogoče identificirati in zmanjšati že v zgodnjem življenjskem obdobju. »Naše ugotovitve kažejo, da je kardiovaskularno zdravje v najzgodnejših fazah življenja pomembno za strukturo možganskih regij, prizadetih v starosti,« pravi vodilna avtorica Holly Haines.

Aktivno otroštvo lahko zmanjša tveganje za demenco. FOTO: Oksana Trautwein/shutterstock

Sana Suri, soavtorica študije, dodaja: »Morali bi se osredotočiti na spremenljive dejavnike življenjskega sloga, kot so debelost in telesna aktivnost, že desetletja pred pričakovano pojavnostjo demence.«

Kako zmanjšati tveganje za demenco

Čeprav zdravila za demenco ni, lahko z določenimi ukrepi zmanjšate tveganje za njen razvoj:

Redno gibanje: Telesna vadba poveča pretok krvi in kisika v možgane ter spodbuja rast novih možganskih celic.

Telesna vadba poveča pretok krvi in kisika v možgane ter spodbuja rast novih možganskih celic. Zmanjšanje vnosa alkohola: Prekomerno pitje alkohola povzroča krčenje predelov možganov, povezanih s spominom.

Prekomerno pitje alkohola povzroča krčenje predelov možganov, povezanih s spominom. Opustitev kajenja: Kajenje poškoduje krvne žile in poveča tveganje za demenco.

Kajenje poškoduje krvne žile in poveča tveganje za demenco. Ohranjanje družbene aktivnosti: Socialni stiki in duševna dejavnost pomagajo krepiti kognitivno rezervo.

Socialni stiki in duševna dejavnost pomagajo krepiti kognitivno rezervo. Zaščita vida, sluha in glave: Senzorična izguba in poškodbe glave povečujejo tveganje za demenco.

Omejitve raziskave in prihodnji koraki

Dr. Richard Oakley iz Alzheimerjeve družbe opozarja, da raziskava vključuje pretežno bele moške iz srednjega in višjega razreda, zato so potrebne dodatne študije za potrditev ugotovitev v bolj raznolikih populacijah. Kljub temu pa raziskava odpira nove možnosti za preventivo demence v zgodnejših življenjskih obdobjih.

Z demenco povezane bolezni niso neizogiben del staranja, pravijo strokovnjaki. Podpora raziskavam, kot je ta, je ključnega pomena za razumevanje in preprečevanje te uničujoče bolezni.