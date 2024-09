Prepoved zombi nožev in mačet

V Združenem kraljestvu danes začenja veljati prepoved posedovanja več kot 20 centimetrov dolgih nožev in mačet, potem ko se je včeraj končalo štiritedensko obdobje, v katerem so lahko Britanci tovrstno orožje brez sankcij predali oblastem. Ukrep, ki odpravlja zakonsko vrzel, so uvedli zaradi čedalje pogostejših kaznivih dejanj s tovrstnim hladnim orožjem v zadnjih letih.

Podatki, ki jih je britanski BBC pridobil na podlagi zakona o dostopu do informacij javnega značaja, kažejo, da so bili leta 2023 mačete in noži z daljšimi rezili uporabljeni v več kot 14.000 kaznivih dejanjih v Angliji in Walesu. Medtem ko so leta 2019 obravnavali »le« 7159 kaznivih dejanj, pri katerih so uporabili tovrstno hladno orožje, se je leta 2023 številka povečala na 14.195. Med njimi je skoraj 10.000 kaznivih dejanj vključevalo mačete, kar je dvakrat več kot pred petimi leti.

Britanska policija je s pomočjo dobrodelne organizacije Steel Warriors zbrala več ton hladnega orožja. FOTO: Henry Nicholls/AFP

Luknja v zakonu

Čeprav je bilo nošenje orožja z daljšimi rezili v javnosti že doslej nezakonito, je bilo zaradi luknje v zakonu mogoče tovrstno orožje prodajati, če na ročajih ni bilo nasilnih simbolov. Sprememba zakona to nedorečenost zdaj odpravlja. Zakon, ki je začel veljati danes, sicer določa izjeme za mačete, ki se uporabljajo v gozdarstvu, še dodaja BBC.

V kampanji proti nošenju hladnega orožja je sodeloval tudi britanski igralec Idris Elba. FOTO: Toby Melville/Reuters

Ukrep je del kampanje britanskih oblasti za zmanjšanje števila kaznivih dejanj z noži. V kampanji je med drugimi sodeloval znani britanski filmski igralec Idris Elba. Tudi v Nemčiji se v zadnjem času povečuje število napadov z noži, in že napovedujejo zaostritev zakonodaje o orožju. V javnosti naj bi prepovedali nošnjo nožev z rezili, daljšimi od šestih centimetrov.