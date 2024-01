Preobrat: to se bo zgodilo z učiteljem, ki se je stepel z učencema na srednji šoli

Učitelj, ki se je na eni od zagrebških srednjih šol nedavno stepel z dvema učencema in mu je zato grozila odpoved delovnega razmerja, ne bo izgubil službe, so danes za hrvaške medije potrdili na omenjeni šoli. Sporočili so tudi, da so zaradi incidenta sankcionirali več učencev.

Učitelj na eni od strokovnih srednjih šol v Zagrebu se je z dvema učencema zapletel v fizični obračun sredi decembra, posnetek incidenta pa je prišel v javnost.

Ravnateljica šole je sporočila, da so zaradi incidenta sankcionirali štiri učence, od katerih sta dva dobila opomin pred izključitvijo.

Na posnetku je bilo mogoče videti, da je učitelj fizično napadel dva učenca, potem ko sta ga dlje časa provocirala. Nekateri učenci so žaljenje in omalovaževanje učitelja snemali in se pri tem smejali.

Policija je 61-letnega učitelja za krajši čas priprla in kazensko ovadila, grozila pa mu je tudi odpoved delovnega razmerja. Za učenca, ki sta bila med incidentom lažje poškodovana, takrat niso napovedali sankcij.

Na šoli, kjer se je zgodil incident, so za hrvaški spletni portal Index danes potrdili, da ne bo dobil odpovedi delovnega razmerja in da bo ostal zaposlen na šoli. Ravnateljica šole je sporočila tudi, da so zaradi incidenta sankcionirali štiri učence, od katerih sta dva dobila opomin pred izključitvijo. Šolski odbor je sicer že pred tem zavrnil soglasje k izredni odpovedi delovnega razmerja učitelju, ki jo je predlagala ravnateljica.

Učitelj je od incidenta dalje na bolniški, kot je pojasnil po incidentu, pa so ga učenci med drugim žalili tako, da so predvajali glasbo med poukom, metali okraske z novoletne smrečice, eden od njih pa je dvignil tri prste in mu dejal, da je četnik.