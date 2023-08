Prekinil hormonsko terapijo, da bi rodil otroka

Aaden Darr se je rodil kot dekle in se od zgodnjih najstniških let identificiral kot lezbijka, nato pa je pri 16 letih ugotovil, da je transspolna oseba. Še nekaj let pozneje je začel jemati testosteron, nato pa ga je prešinilo, da si želi bioloških otrok. Opustil je hormonsko terapijo in se odločil za umetno oploditev. Pet mesecev je obiskoval kliniko za zdravljenje neplodnosti, ko je bil v šesto postopek umetne oploditve končno uspešen.

Aaden je s pomočjo donatorja zanosil in dvojčici tudi uspešno donosil. Kljub temu je zdaj priznal, da mu je bilo ves čas nosečnosti, še posebno ko se mu je začela poznati, izjemno neprijetno zapustiti stanovanje. Tudi sicer je njegova samozavest zaradi sprememb na telesu močno upadla, ker je nehal jemati moške hormone, so se mu namreč povečale tudi prsi, a kot je ameriškim medijem zdaj, ko sta njegovi dvojčici stari že dve leti, povedal Aaden, odločitve niti malo ne obžaluje. Da bo po tolikšnem času spregovoril o svoji izkušnji, se je odločil, da bi »pomagal premostiti predsodke in norme glede spolov«, pravi.

Test nosečnosti končno pozitiven

»Ko sem spoznal, da si želim otroka, sem mislil, kako zelo pogumen sem bil vse življenje in koliko reči, za katere so mi rekli, da jih ne morem, sem uresničil,« pravi mladi oče, ki svoji deklici vzgaja s partnerico Claire. A pot do starševstva je bila vse prej kot lahka: »Dobil sem donatorja in začel postopek umetne oploditve, a so mi povedali, da imam policistične jajčnike, zato bom težko zanosil,« je opisal Aaden, ki mu je uspelo v zadnjem poskusu: »Po petem neuspelem poskusu so mi na kliniki povedali, da lahko poskusijo samo še enkrat, če tudi takrat ne bi bilo nič, bi se moral posloviti od sanj.«

Ko je bil test nosečnosti končno pozitiven, je bil Aaden presrečen, v veliko pomoč pa so mu bili tudi prijatelji, družina in sodelavci, brez katerih bi, priznava, težko preživel to tako fizično kot tudi psihično izjemno zahtevno obdobje. Najbolj navdušena nad novico o nosečnosti je bila seveda njegova mama, ki bi se, pravi Aaden, le stežka sprijaznila, da nikoli ne bi bila babica.