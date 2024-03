Potres z močjo 2,8 v Zagrebu: »Postelja se je močno tresla«

V Zagrebu so nocoj zabeležili dva potresna sunka. Seizmografi hrvaške državne mreže potresnih opazovalnic so močnejši potres, magnitude 2,8, ki je vznemiril nekatere občane, zabeležili on 1.58 zjutraj.

Prvi šibkejši potres so zabeležili ob 1.55 minut z magnitudo 1,9, drugega pa tri minute pozneje.

Čeprav sta potresa po višini magnitude razvrščena med šibke potrese, pa so nekateri Zagrebčani poročali, da jih je ta prebudil in da je bobnelo. Nekateri pravijo, da so bili prepričani, da je močnejši potres, kot pa so na koncu pokazale potresne opazovalnice.

»Kratko, a močno tresenje, zbudilo nas je«, »Dobro je streslo«, »Prvi me je zbudil ... In potem drugi dobro stresel«, »Sploh ni bilo šibko. Predvsem drugi.«, »Skočila sem iz postelje kot takrat, ko je bil velik potres. Ropotalo je in postelja se je močno tresla,« je le nekaj komentarjev Zagrebčanov.

Močnejši potres v Zagrebu pred štirimi leti

V Zagrebu so o močnejšem potresu poročali nazadnje marca 2020. Takrat smo ga čutili tudi v Sloveniji. Takrat je bil epicenter prvega potresa magnitude 5,5 in je bil le sedem kilometrov iz Zagreba. Drugemu okoli sedmih zjutraj so hrvaški seizmologi namerili magnitudo 5,1. V Zagrebu so takrat poročali o huje poškodovanem otroku in znatni gmotni škodi.