Posnetka, ki naj bi prikazovala iransko bombardiranje, nastala v Čilu med drugo svetovno vojno (VIDEO)

Zdaj je že gotovo vsem jasno, da splet prenese vse in da je dobro tudi nekatere posnetke spremljati s kančkom dvoma. To se je še enkrat pokazalo ob informacijah, ki so zakrožile ob nedavnem iranskem napadu na Izrael. Na družbenih omrežjih se je namreč pojavilo več posnetkov, ki naj bi prikazovali, kako uspešne so bile iranske rakete in kakšno razdejanje so povzročile v Izraelu.

V enem izmed zapisov se je pojavil posnetek, ob katerem so zapisali, da je to pravi pekel na Zemlji in da iranske rakete uničujejo cilje v Izraelu. Mnogi niti za trenutek niso podvomili, da so posnetki nastali v Izraelu, a nekaj pozornejših gledalcev je opazilo nekaj podrobnosti, zaradi katerih so podvomili o tem, kar vidijo, in ugotovili, da na posnetku ni bombardiranje Izraela.

Na spletni strani newschecker so zapisali, da je na posnetku mogoče slišati španski jezik, kar potrjuje, da video ni bil posnet v Izraelu. Posnetek so razdelili na več delov in izvedli poravnavo iskanja slik, kar jih je pripeljalo do več objav na družbenih omrežjih, kjer je bil objavljen enak posnetek. Ugotovili so, da je nastal v Teksasu in ne v Izraelu.

Na družabnem omrežju X je tako tudi zatrdil avtor objave, ki je posnetek objavil 2. marca letos, nekdo drug pa je pod objavo zapisal, da so original objavili že 4. februarja na strani chile_accion. Ugotovili so, da naj bi šlo za posnetek požara, ki je terjal kar 100 žrtev, pogorelo pa je kar 64.000 arov gozda. Na spletni strani, kjer so analizirali posnetek, so še zapisali, da je jasno, da je bil posnetek na spletu prvič objavljen februarja in da ni povezan z nedavnimi napadi na Izrael, kot trdijo nekateri.

Drugi posnetek, ki naj bi nastal v Izraelu, prikazuje, kako naj bi se 13. aprila ob napadu oglasile sirene. Na posnetkih je nebo, ki ga razsvetljujejo rdeče luči. Ob njem se je pojavil zapis, da posnetek prikazuje iransko bombardiranje Izraela in da tako deluje izraelska obrambna linija, ki uničuje na stotine raket, ki letijo proti Izraelu. Mnogi niti za trenutek niso podvomili, da je posnetek res nastal pred dnevi, a izkazalo se je, da je nastal v času druge svetovne vojne, po spletu pa kroži že vse od oktobra 2021 in ni na noben način povezan z Bližnjim vzhodom. Na spletni strani Fullfact poročajo še, da so ta isti posnetek uporabili leta 2022, ko je Rusija napadla Ukrajino, in da so uporabniki družbenih omrežij trdili, da prikazuje stanje v Ukrajini.