Komu verjeti? To so najbolj odmevne lažne novice o Ukrajini in Rusiji

Odkar obstajajo spletna omrežja, nas objavljanje in uporabljanje lažnih fotografij spremlja na vsakem koraku. Zadnji dve leti, ko je bil svet v primežu pandemije, smo bili priča številnim primerom, ko so fotografijam pripisali napačen opis in tako širili lažne informacije, ob dogajanju v Ukrajini pa bo očitno šlo le še korak dlje. V zadnjih dneh smo namreč priča številnim objavam in fotografijam dogajanja iz »prve roke«, ki so se kasneje izkazala za napačne, lažne ali popolnoma izkrivljene. Izbrali smo nekaj takšnih, ki so najbolj odmevale.

Med posnetki in fotografijami so pogosto tisti s starih vojaških vaj, ne pa iz dejanskih akcij, tudi posnetki starih in drugih spopadov na vzhodu Ukrajine pred osmimi leti, z izraelsko-palestinske fronte in celo posnetki iz filmov in iger. Ja, prav ste prebrali! Preden posredujete komu posnetke, se zato raje vprašajte, ali in koliko ste prepričani o njihovi verodostojnosti, da ne ne boste samo eden od tistih, ki so jih spet potegnili za nos.

Gotovo je najbolj razvpiti primer lažne novice iz Ukrajine poročanje o dogodku na Kačjem otoku v Črnem morju, kjer naj bi umrlo vseh 13 ukrajinskih vojakov, ki so branili otok. Na spletu se je namreč pojavil posnetek, v katerem ruska stran pozvala vojake naj se predajo, Ukrajinci pa so jim dejal: »To je, kot kaže, to. Ruska bojna ladja, je** se.« Sledilo je streljanje, Zelenski je dejal, da so vojaki umrli junaško in da bodo posthumno odlikovani. Ampak izkazalo se je, da vojaki niso umrli. Rusi so objavili posnetek, kako so se vojaki v Sevastapolu izkrcali zdravi in živi. Mnogi so pomislili, da gre le za rusko propagando in lažno novico, a je novico, da vojaki niso umrli, potrdila tudi ukrajinska mornarica.

Na twitterju je zakrožila novica o smrti »novinarja medijske hiše CNN« Bernieja Goresa, ki naj bi umrl med ruskim bombardiranjem. Med brskanjem po spletu pa so uporabniki ugotovili, da naj bi isti Bernie umrl že avgusta lani v Kabulu. A resnica je povsem drugačna. Moški na fotografiji ni novinar, temveč vloger Jordie Jordan.

Posnetek deklet, ki se v joku poslavljajo od vojakov, ni prizor iz Ukrajine, temveč posnetek iz ukrajinskega filma The War of Chimeras iz leta 2017.

Posnetek deklice, ki kriči na vojaka, je nastal v Gazi. Gre za Palestinko, ki se je jezila na izraelskega vojaka, ne za mlado Ukrajinko.

Veliko pozornosti so bile deležne fotografije ruskih vojaških letal v preletu, nastale v Moskvi ob dnevu zmage, ne pa nad Ukrajino.

Posnetek bojnega letala, ki leti nad urbanim območjem v Ukrajini, je posnetek ameriškega letala F-16, ki pa ga nimajo ne v ukrajinski ne v ruski floti.

O ukrajinski misici, ki je prijela za orožje, da bi branila svojo domovino, smo poročali tudi mi. A pravzaprav ima Anastasia Lenne v rokah plastično igračo, ne pravega orožja.

Zelo odmeven je bil posnetek poškodovane ženske s povitim obrazom, menda neke učiteljice, ki so ji hoteli pripisati status borke za svobodo. The Sun je ob fotografijo na naslovnici zapisal, da je njena kri na Putinovih rokah. A izkazalo se je, da je fotografija nastala ob eksploziji plina v ruskem Magnitogorskem leta 2018. To fotografijo so objavili tudi v reviji The Times, The Guardianu in nemškem Der Tagu.

Za neresničnega se je izkazal tudi posnetek eksplozije za stanovanjskim blokom na jugovzhodu Ukrajine. Gre za posnetek, ki je bil že prej objavljen na tiktoku. Do eksplozije ni prišlo zaradi bombnega napada, temveč zaradi udara strele.

Prah dviga tudi posnetek z brezpilotnega letalnika, ki so ga objavili na neuradnem profilu ukrajinske vojske, prikazuje pa uničenje ruskega osebja in opreme v Siriji leta 2020.

Posnetek napada, zaradi katerega naj bi prišlo do verižne reakcije v elektrarni Lugansk, je v resnici posnetek eksplozije na Kitajskem leta 2015.

'Ukrajinski vojak', ki naj bi se poslavljal od svojega otroka pred odhodom v vojno, je pravzaprav begunec iz Donbasa, ki je družino evakuiral v Rusijo, sam pa ostal v Donbasu.

Za lažnive so se izkazale tudi fotografije ukrajinskega predsednika v vojaški opravi na bojišču. Izkazalo se je, da so nastale že decembra lani.

Veliko pozornosti je pritegnil tudi posnetek zrežiranega bega na ukrajinskih ulicah.

Neopazno ni bilo niti poročanje novinarja, ki da se boji za življenje, v ozadju pa je turist, ki brezskrbno fotografira dogajanje.

Ali pa poročanje novinarja medijske hiše Sky News, za katerim stojita dva junaška vojaka ... Enemu med poročanjem odpade del orožja. Ko to skuša prikriti, mu na pomoč priskoči drugi vojak, ki mu poda odpadli del.

Fox News je poročal o dogajanju na terenu in prikazal posnetke 'pogumnih civilistov', ki so v rokah držali orožje iz kartona.

Izkazalo se je, da je ujeti ruski vojak, ki so ga ukrajinske oblasti prijele in zaslišale, pravzaprav Ukrajinec.

Mnoge je v srce zadel posnetek ženske ob razbitinah njenega doma. A ne gre za aktualno fotografijo. Ta je nastala že leta 2015.

Zavajujoča naj bi bila tudi novica o tem, da je ruski oklepnik pregazil osebno vozilo. A menda naj bi šlo v resnici za oklepno vozilo ukrajinske vojske in ruska vojska takšnih vozil sploh ne uporablja ...