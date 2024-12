Poslovil se je pionir medijev, ki je revolucioniral televizijo

Charles Dolan, pionir medijev in telekomunikacij, ki je ustanovil Cablevision Systems Corp. in Home Box Office Inc. (HBO), je preminil v starosti 98 let. Dolan je v šestdesetih letih prejšnjega stoletja revolucioniral televizijo s polaganjem kablov v spodnjem Manhattnu ter ustanovitvijo HBO, AMC Networks in News12. Svoj medijski imperij je razširil z vključitvijo Madison Square Gardena, Radio City Music Halla, New York Knicksov in New York Rangersov.

Dolan zapušča za seboj bogato dediščino kot pionir televizijske industrije in predan družinski človek. Kljub svojemu uspehu je ostal skromen in zadržan, redko je dajal intervjuje. Za njim žaluje šest otrok, 19 vnukov in pet pravnukov. Dolanov vpliv na industrijo kabelske televizije in njegove inovativne programske strategije so pustili trajen pečat na medijski krajini.