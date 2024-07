Portugalski duhovnik širi upanje kot didžej: njegovo mešanje pesmi je nekaj posebnega (VIDEO)

Portugalski duhovnik Guilherme Peixoto je zaslovel s predvajanjem elektronske plesne glasbe v bližini svoje cerkve v majhni portugalski vasi. Zdaj je znan tudi zunaj domačih meja in nastopa v najboljših nočnih klubih na svetu, a njegov cilj – širiti upanje z glasbo – se ni spremenil.

Pred dnevi je na stotine starih in mladih prišlo na glasbeni festival v Laundosu na severu Portugalske, kjer je 49-letni Peixoto, oblečen v črno srajco z duhovniškim ovratnikom, stopil za pult. Ena prvih pesmi njegovega seta je vsebovala odlomke iz zgodovinskega govora Martina Luthra Kinga Jr. I Have a Dream, duhovniški didžej pa je nato mešal verske pesmi s tehno glasbo.

»Narediti noč za varen prostor je vedno velik izziv in to se mora začeti z glasbo, energijo, ki jo prenašate, s sporočilom, ki ga delite,« je Peixoto nagovoril udeležence festivala Ar de Rock. Številni plesalci so po nastopu stopili do njega, da bi se fotografirali z njim in malo poklepetali.

Leta 2019 je med romanjem v Vatikan papeža Frančiška prosil, naj blagoslovi njegove slušalke.

Peixoto, ki ima na instagramu več kot 900.000 sledilcev, pa igra tudi drugje. Pred nedavnim je nastopil v enem izmed najbolj znanih klubov na svetu Hi Ibiza, načrtovane pa ima tudi koncerte v Italiji, Španiji in Švici. Lani so ga povabili tudi na nastop med obiskom papeža Frančiška na Portugalskem ob svetovnem dnevu mladih.

Glasba je zanj tako pomembna, da je leta 2019 med romanjem v Vatikan papeža prosil, naj blagoslovi njegove slušalke. Peixotojeva strast do glasbe se je začela že v mladosti in rasla tudi v semenišču. Ko je kot vojaški kaplan leta 2010 služboval v Afganistanu, je organiziral družabne dogodke za vojake in začel raziskovati svet didžejanja. Ko se je vrnil domov, se je vpisal v šolo za didžeje in odtlej redno nastopa.

Njegovega festivala v domačem kraju se je udeležilo na stotine mladih in starih. FOTO: Pedro Nunes/Reuters

»Biti duhovnik pomeni biti med ljudmi in jim pomagati razumeti, da če imajo vrednote, jih ne bodo izgubili samo zato, ker gredo zvečer ven na zabavo,« poudarja Guilherme Peixoto. Že naslednje jutro po festivalu v Laundosu, ki je trajal do zgodnjih jutranjih ur, je maševal na bližnji poroki, pri čemer je črno duhovniško srajco zamenjal za dolgo belo obleko, slušalke pa za Sveto pismo. »Te knjige ne morem odnesti na plesišče, lahko pa ostajam zvest svojim načelom: govoriti o Kristusu, strpnosti, veri in ljubezni,« pravi duhovniški DJ.