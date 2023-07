Porast primerov skrivnostnega sindroma: kombinacija s to vrsto hrane je smrtonosna

Novi podatki, ki so jih v četrtek objavili ameriški centri za nadzor in preprečevanje bolezni (CDC), kažejo močno povečanje števila primerov sindroma alfa-gal (AGS). Ta sindrom je resno, smrtno nevarno alergijsko stanje.

Alergija povzroči reakcijo, ki je lahko usodna v kombinaciji z več vrstami mesa ali živalskimi proizvodi.

Ameriški znanstveniki so v slini tako imenovanega klopa samotarja (lat. Amblyomma americanum) našli alfa-gal. Klopa prepoznamo po beli lisi na hrbtu in ga najdemo predvsem v južnih in vzhodnih delih ZDA. A strokovnjaki opozarjajo, da se zaradi podnebnih sprememb njihova razširjenost širi, poroča BBC.

Nevarna živila

Oseba lahko zboli zaradi ugriza tega klopa, če uživa določeno meso in živalske proizvode. Na seznamu nevarnih živil za ljudi s sindromom alfa-gal so svinjina, govedina, zajec, jagnjetina, divjačina, želatina, mleko, nekateri mlečni izdelki in nekatera zdravila. Simptomi vključujejo želodčne krče, drisko, izpuščaj in težko dihanje.

Po podatkih CDC je bilo od leta 2010 odkritih več kot 110.000 primerov. Od leta 2017 do 2021 se je število primerov povečalo za približno 15.000 na leto. Zaradi tega, ker ga je težko diagnosticirati, CDC trdi, da je skupno do 450.000 Američanov morda razvilo alergije na meso zaradi alfa-gala sindroma.

Sindrom so sicer odkrili šele leta 2008 po naključju, potem ko so ameriški znanstveniki med testiranjem zdravila za zdravljenje raka odkrili nepričakovane rezultate.