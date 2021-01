Popotresna analiza: mesto se je spustilo za 35 centimetrov

Italijanski Nacionalni inštitut za geofiziko in vulkanologijo je objavil analizo posledic, ki naj bi nastale ob rušilnem potresu, ki se je v torek zgodil v bližini Siska, Petrinje, Gline in drugih krajev. Pri analizi so uporabili tehniko SAR interferometrije, pri kateri uporabijo satelitske posnetke, ki so nastale na platformi Sentinel-1, s katero upravlja evropska vesoljska agencija. Primerjali so posnetke, ki so nastali 24. in 30. decembra in prišli do zanimivih ugotovitev.»Na teh posnetkih lahko vidite, kako so se premaknila tla na območju tragičnih potresov, ki so se pripetili v minulih dneh,« so zapisali in dodali, da se je Petrinja spustila za 35 centimetrov, zahodno območje pa se je za 35 centimetrov dvignilo.Gre za preliminarno analizo, za podrobnejše analize pa bodo potrebovali še več časa.