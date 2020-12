Hrvati v strahu, tresenja še ni konec

Na Hrvaškem se po torkovem rušilnem potresu tla še naprej tresejo. Po podatkih Evropsko-sredozemskega seizmološkega centra (EMSC) je širše območje Petrinje ponoči streslo več popotresnih sunkov, najmočnejšega z magnitudo 3,9 so zabeležili ob 9.15. Sunke naj bi čutili tudi v Zagrebu, Veliki Gorici in Karlovcu.Območje Siska in Petrinje je v zadnjih 72 urah streslo 119-krat, poroča hrvaški Jutarnji list. Ponoči je bilo popotresne sunke čutiti tudi v Zagrebu, Karlovcu in Zaprešiču. V Petrinji je veliko ljudi že drugo noč zapored preživelo na prostem, večina v svojih avtomobilih.Torkov rušilni potres je zahteval sedem življenj. Na območju Petrinje, Gline in Siska so popolnoma uničene posamezne mestne četrti, še posebej v starih mestnih jedrih. Rušilni potres je povzročil veliko škodo tudi na komunalni infrastrukturi.