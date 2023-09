Ponovno je zavrelo: napadli so s palicami, več policistov jo je skupilo

V Franciji se je danes v številnih mestih zbralo več tisoč ljudi na protestih proti policijskemu nasilju. Na shodu v Parizu so protestniki s palicami napadli policijsko vozilo, pri čemer so bili poškodovani policisti, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

K demonstracijam tri mesece po tem, ko je med prometno kontrolo umrl najstnik, so pozvale številne organizacije. Na protestih so opozarjali na sistemski rasizem, policijsko nasilje in družbeno neenakost, zaradi katere po njihovem prepričanju trpijo predvsem prebivalci predmestij.

Smrt 17-letnika povzročila buren odziv javnosti

Po smrti 17-letnika francosko-alžirskega rodu konec junija, ki je podlegel strelom policije, so v predmestjih večjih francoskih mest izbruhnili nemiri. Policist je na najstnika streljal v pariškem predmestju Nanterre med nadzorom prometa. Kljub pomoči reševalnih služb je mladostnik umrl zaradi strelnih ran v prsnem košu. Glede na posnetek, ki se je pojavil po smrti mladeniča, je bilo videti, da 17-letnik med nadzorom prometa ni nameraval obvoziti policistov, kot so trdili sprva.

Francoska vlada od takrat ni predlagala nobenega izboljšanja razmer niti ni preučila dejanja policistov, še piše dpa.

Junija, ko so se protesti začeli, je francosko notranje ministrstvo celo prepovedalo avtobusni in tramvajski prevoz po 21. uri. Prepovedalo je tudi prodajo pirotehničnih izdelkov in vnetljivih tekočin.