Polkovnik opozarja na novo grožnjo Zahodu: »Še hujši so kot Hamas in Hezbolah«

Britanski polkovnik Richard Kemp opozarja, da se pojavlja še večja grožnja od terorističnih skupin, kot sta Hamas in Hezbolah.

65-letni vojaški strokovnjak je poudaril, da imajo Hutiji še vedno »znatne zmogljivosti« kljub temu, da so bili mnogokrat napadeni in da so »večinoma nepoškodovani« v trenutnem spopadu z Izraelom, ki poteka na več frontah.

Izraelske sile sicer nadaljujejo boj proti Hutijem, vendar jim ne uspe doseči velikega napredka. Kemp pravi, da so ti še vedno sposobni resnih napadov, zato je ključno pozornost usmeriti tudi nanje. Hutiji, ki zadnje čase izvajajo napade na ladje v Rdečem morju in Adenskem zalivu, predstavljajo bistveno grožnjo Zahodu in imajo »veliko sposobnost za eskalacijo vojaških operacij,« predvsem kot iranski posredniki v konfliktih.

»Morali bi postati prioriteta Zahoda«

Kemp je posebej poudaril, da Hutiji, ki so nedavno napadli britanski tanker z eksplozivnim dronom, še naprej stopnjujejo napade, kar terja večjo prednostno obravnavo Zahoda. »Njihove zmogljivosti so znatne, Zahod pa bi se moral s tem resneje ukvarjati,« je dejal Kemp in dodal, da bi morali postati prioriteta za Zahodne sile.

Člani hutijevske skupine igrajo na slovesnosti ob 10. obletnici prevzema oblasti s strani hutijev v Sani, Jemen, 21. septembra 2024. FOTO: Khaled Abdullah Reuters

Spremljanje te skupine po njegovih besedah ni enostavna naloga. Združeni arabski emirati in Savdska Arabija so že poskušali rešiti to grožnjo, a brez večjih uspehov. Kemp je Hutije označil za »zelo učinkovito organizacijo«, ki uporablja tudi balistične rakete dolgega dosega in dron tehnologijo, kar podpira Iran.

Prva »vesoljska vojna«

Navaja celo, da so Hutiji nedavno sprožili balistično raketo, ki je prešla atmosfero in bila prestrežena z izraelskim protiraketnim sistemom Arrow 3, kar označuje za prvo tovrstno »vesoljsko vojno« v zgodovini.

Napadeni tanker Sounion, ki pluje pod grško zastavo v Rdečem morju, 25. avgust 2024. Napadli so ga jemenski Hutiji. FOTO: Eunavfor Aspides Via Reuters

Kemp je Zahodne voditelje pozval, naj se posvetijo tej potencialno »večji teroristični grožnji« in spremljajo iranske dejavnosti, ki Hutijem omogočajo napredne vojaške operacije.