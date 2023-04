Politika ustrelili med teve prenosom: Ubili smo ju, da bi postali popularni

Nekdanji indijski politik Atiq Ahmed, ki se je tako dobro kot v političnih vodah znašel tudi v podzemnem svetu ilegale in kriminala ter je bil minuli mesec zaradi ugrabitve obsojen na dosmrtni zapor, je vedel, da ne bo umrl naravne smrti. "Ubit bom bodisi med spopadom s policijo bodisi me bo pokončal kriminalec," je napovedal že pred 19 leti, čeprav niti on ni mogel vedeti, kako spektakularna in medijsko odmevna bo njegova smrt. V lisicah ter v spremstvu policije je korakal na zdravniški pregled, obkoljen je bil z novinarji, ki so mu pod nos molili mikrofone in vanj usmerjali kamere, ko je padel zaradi strela v glavo. Iz neposredne bližine ga je med televizijskim prenosom v živo ustrelil moški, ki se je izdajal za enega izmed predstavnikov sedme sile.

V le nekaj dneh so umrli kar trije člani družine Ahmed. Minuli četrtek je v spopadu s policijo padel Atiqov najstniški sin, zdaj pa sta mladeniču sledila še oče in stric. Atiq in njegov brat Ašraf, oba obsojena zločina, sta bila na poti na zdravniški pregled in mimogrede odgovarjala na novinarska vprašanja. "Ste šli na sinov pogreb?" je bilo zadnje vprašanje, ki ga je slišal. "Nisem, saj me niso odpeljali," so bile njegove zadnje besede. V tistem so zadoneli streli, policija je na kraju zločina našla deset praznih tulcev. Strelci so bili trije. Pripeljali so se na motorju, se spretno pomešali med novinarje in naredili, kar so načrtovali. "Morilcem se roke niso tresle. Poglede so imeli prikovane na tarči. Od začetka so vedeli, kaj bodo naredili. To je bil hladnokrven umor," je o dogodku, katerega posnetek je obkrožil svet, dejal indijski politik Asaduddin Owaisi. Policija je osumljence prijela dan po streljanju, v katerem sta bila ranjena tudi en policist in novinar. "Ubili smo ju, da bi postali popularni," so dejali.