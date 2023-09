Političarka, ki je snemala seks prizore: Za vsem stojijo politični tekmeci

Washington Post je odkril in prvi poročal, da je 40-letna Susanna Gibson, mati dveh otrok in demokratska kandidatka, vpletena v velik spolni škandal.

Susanna je demokratska kandidatka za dom delegatov, ki skupaj s senatom Virginije tvori zakonodajno vejo državne vlade in sodeluje z guvernerjem Virginije glede zakonodaje in proračuna.

Posnela prizore in prejela denar

Ugotovljeno je bilo, da se je posnela z možem v postelji in to v živo predvajala na spletnem mestu za odrasle. V zameno za denar je naredila tisto, kar so od nje zahtevali plačniki vročih prizorov.

Ne boste me utišali

Kot poročajo ameriški mediji, je posnela več takšnih videov.

Po poklicu medicinska sestra, v enem videu pove, da sta z možem poskušala menjati partnerje, pa tudi, da sta obupala, ker on ne mara deliti.

»Razkrivate najhujše in to v politiki, da bi me ponižali! Ne bo vam uspelo, ne boste me utišali. Moji politični nasprotniki vedo, da so v mojem okraju ljudje na moji strani, zato so se spravili nad mojo intimo in me poskušajo razvrednotiti. Preveč je na kocki, nikoli se ne bom nehala boriti za to skupnost,« je dejala Američanka.

Najela je odvetnika

Ni zanikala, da je posnela vroče prizore in jih predvajala na spletni strani za odrasle. Kot poroča Washington Post, je svojo kandidaturo napovedala julija 2022, le mesec dni pozneje pa je na spletni strani objavila vsaj eno novo fotografijo in tudi video. Izjavila je, da denar, ki ga prejme od oboževalcev, ki jo spremljajo v živo, porabi v dobre namene.

Najela je tudi odvetnika. »Moja stranka je tukaj žrtev. Krožeči videi so kršitev zakona Virginije o maščevalni pornografiji. Sodelujemo z zveznimi in lokalnimi oblastmi, da bi našli tiste, ki so objavili te videoposnetke,« je dejal odvetnik Daniel P. Watkins, poroča 24sata.hr.