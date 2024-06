Policisti žrtev zlorabe ozmerjali s prostitutko

Po nepojmljivo grozljivem otroštvu se je odločila spregovoriti, a je namesto na podporo in razumevanje naletela na odpor in zaničevanje. Danes 55-letna Carol Higgins, ki jo je oče zlorabil kot 13-letno dekle, je ta teden končala 39-letni boj za pravico.

Potem ko je bila zlorabljana od 13. leta, je neprimeren odziv doživela še ob prijavi očetovih zločinov na policiji. Eden od policistov ji je dejal, da bo, če bo očeta prijavila, »v očeh ljudi največja kurba«, ter ji odsvetoval prijavo, češ da bo na tak način očrnila očetovo ime. A žrtev izprijenca se ni dala, vztrajala je in na koncu dosegla zadoščenje tudi glede policijskega ravnanja. V teh dneh je sodišče odločilo, da ji mora policija za neprimerno ravnanje in razžalitev plačati 17.780 evrov odškodnine. Za to, da njenih obtožb niso jemali resno in da so zavlačevali s primerom, so se Higginsovi opravičili že decembra lani.

Mama dveh otrok je 76-letnega očeta Eliota Apleyarda prvič prijavila policiji leta 1985. Ta ji je, kot je razkrila, ko je bila stara 13 let, na ramo tetoviral svoj vzdevek in ji na prst nataknil zaročni prstan, češ da bosta od zdaj naprej živela srečno do konca življenja. Tako so se leta 1984 v domu, kjer je vse od začetka vladalo hudo nasilje, začela posilstva in se vrstila do leta 2015.

20 LET ZAPORNE kazni prestaja izprijeni oče.

Na policijo je šla dvakrat, v letih 2005 in 2012, a se policisti kar niso lotili dela. Apleyarda so leta 2019 za zločine obsodili na 20 let zaporne kazni. Oče treh otrok je bil spoznan za krivega petih posilstev. Higginsova, ki je o svojem življenju napisala knjigo, zdaj pa pomaga drugim žrtvam, je dejala, da je bilo opravičilo dobrodošlo, energije in časa, ki ju je porabila, da je končno dosegla pravico, pa ne more poplačati noben denar. »Poleg tega še vedno občutim posledice otroške zlorabe,« je dejala.