Polet z vesoljskim balonom za 115.000 evrov

Tri leta po tem, ko se je zapisal v zgodovino kot prvi milijarder v vesolju, sir Richard Branson napoveduje nov polet v nebo. Tokrat bo izkušeni balonar z licenco in dvema svetovnima rekordoma v balonarstvu kopilot na prvem komercialnem poletu s stratosferskim balonom na svetu. V nebo bo poletel s podjetjem Space Perspective, poleg njega pa bosta balon pilotirala še ustanovitelja Jane Poynter in Taber MacCallum.

Štiri ure bodo leteli, dve pa si ogledovali.

Balon, napolnjen z vodikom, bo kapsulo vesoljske ladje Neptun dvignil v nebo za približno 32 kilometrov, kar je višina, ki je do zdaj ni dosegel noben komercialni let. Datum prvega poleta s posadko še ni določen, zagotovo pa ga bodo izvedli v letu 2025. Potovanju se lahko pridruži osem potnikov, ki bodo za mesto na balonu morali plačati dobrih 115.000 evrov. Za to bodo dobili svoj sedež, pa tudi koktajle, tople obroke, hiter wi-fi in seveda nepozaben razgled na domači planet.

Let bo trajal šest ur, potniki se bodo v živo lahko prepričali, da zemlja ni ravna plošča, si ogledali, kako črno je vesolje, in uživali v pogledu na tanko modro črto Zemljinega ozračja. Ogled bo trajal dve uri, preostale štiri ure pa balon potrebuje za pot navzgor in nazaj. Sanjski razgled bodo imeli tudi potniki, ki jih bo med poletom prijelo na stran, saj so tudi toaletni prostori, ki so, mimogrede, menda prava umetnina notranjih opremljevalcev, opremljeni z velikimi okni. Čeprav polet ni poceni, so pri podjetju razkrili, da so sedeži vnaprej rezervirani že za 1800 potnikov.

Branson je izkušen balonar z dvema svetovnima rekordoma.

Branson je leta 2021 po poletu na rob zemljine atmosfere na krovu vesoljskega plovila Virgin Galactic dejal: »Kot večina otrok sem o tem trenutku sanjal že od otroštva. Ampak nič te ne more pripraviti na pogled na Zemljo iz vesolja, vse skupaj je bilo preprosto čarobno.« Podobne občutke si verjetno obetajo kupci prvih vstopnic za polet z vesoljskim balonom.