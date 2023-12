Poglejte to silo narave: veter je ogromno letalo obračal kot igračko (VIDEO)

Neurje, ki je konec tedna prizadelo Argentino in Urugvaj, je terjalo več življenj, močan veter pa je povzročil ogromno škode. Podirala so se drevesa in drogove v prestolnici Buenos Aires, a tudi premikala letala na letališču.

Močan veter, ki je v nedeljo pihal do 140 kilometrov na uro, je tako letalo na letališču v Buenos Aires premaknil kot igračo. Odneslo je boeing 737-700 letalske družbe Aerolineas Argentinas, ki ga je začelo obračati, njegovo krilo pa je podrlo kovinske stopnice za vstop v letalo.

Posledice in škodo močnega neurja, ki je konec tedna prizadelo Argentino in Urugvaj, še seštevajo. Najmanj 16 ljudi je izgubilo življenje.