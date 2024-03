Poglejte, kako se je zrušil most, avtomobili padli v reko (VIDEO)

Po trčenju kontejnerske ladje v podporni steber se je zrušil več kot 2600 metrov dolg cestni most v Baltimoru v ZDA, poročajo tuje tiskovne agencije. Pri tem je v vodo padlo več vozil in do 20 ljudi. Obsežna reševalna akcija poteka, predstavnik gasilcev pa je dejal, da gre za incident s številnimi žrtvami. Uradnih poročil o žrtvah sicer še ni.

Most se je delno porušil okoli 1.30 po lokalnem času, ko je vanj trčila velika kontejnerska ladja Dali, ki je plula pod singapursko zastavo. Večji del konstrukcije mostu je v manj kot minuti po trku zgrmel v reko, medtem ko je bilo na cestišču več vozil, je razvidno s posnetkov nesreče.

V reko Patapsco padlo do 20 ljudi in več vozi

»Na žalost je v reko Patapsco padlo do 20 ljudi in več vozil. Zato imamo verjetno opravka z incidentom s številnimi žrtvami,« je za ameriško mrežo CNN povedal Kevin Cartwright iz gasilske službe v Baltimoru. Dodal je, da je bila med vozili verjetno tudi večja prikolica, iz katere morda izteka dizelsko gorivo.

Povedal je še, da potapljači trenutno v vodi iščejo preživele, razmere pa so nevarne zaradi nizkih temperatur in omejene vidljivosti. Temperatura vode v okolici pristanišča v Baltimoru namreč znaša okrog nič stopinj Celzija, poroča CNN.

Več kot 2600 metrov dolg štiripasovni cestni most Francis Scott Key Bridge, ki je bil odprt leta 1977, se razteza čez reko Patapsco na obrobju Baltimora. Čezenj se letno pelje več kot 11 milijonov vozil in je ključen del avtocestne infrastrukture v regiji.