Podzemna garaža skriva strašno skrivnost, o kateri španska vlada molči, reševalci ne vedo, kakšno grozo pričakovati

V največjem nakupovalnem središču v Valencii poteka obsežna iskalna akcija, potem ko je bilo podzemno parkirišče potopljeno v smrtonosnih poplavah in postalo, kar se mnogi bojijo, množično grobišče. Približno 10.000 vojakov in policistov je bilo napotenih v regijo, da bi pomagali pri iskanju, potem ko je državo prizadela najhujša naravna katastrofa v zadnjih desetletjih, pri čemer je število žrtev naraslo na več kot 200, 2000 ljudi pa še vedno pogrešajo.

Tam je prostora za 1700 avtomobilov. Problem je, da se je tja zateklo veliko ljudi, zato ne vemo, kaj pričakovati.

Med vpoklicanimi je bila ekipa specializiranih potapljačev, ki so bili napoteni na poplavljeno parkirišče nakupovalnega središča Bonaire, potem ko so reševalci odkrili na stotine zapuščenih avtomobilov, navaja Sky News. Reševalne ekipe uporabljajo čolne, robote in potapljače, da jim pomagajo, ko črpajo vodo iz parkirišča – ki ima dve nadstropji – in iščejo morebitne preživele v umazani in temni vodi.

Črpanje celotnega parkirišča bo maratonsko

Iskanje zahteva potrpljenje in specializirano opremo, parkirišče je polno odpadkov, nafte in kdo ve česa še. Cristina Vano, forenzična izvedenka, dela kot prostovoljka in preverja avtomobile, raztresene po podzemnem parkirišču. Njena naloga je pokukati v notranjost vozil in preveriti, ali so v njih trupla. Če tega ne more, jim prilepi X z barvnim trakom, če lahko, pokliče policijo. »Tam je prostora za 1700 avtomobilov. Problem je, da se je tja zateklo veliko ljudi, zato ne vemo, kaj pričakovati,« je povedala.