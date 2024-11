Število umrlih v španski naravni katastrofi se je močno zvišalo, stavbo sodišča spremenili v mrtvašnico

Število smrtnih žrtev po poplavah v Španiji se je povzpelo na 205, so danes sporočile reševalne službe. Največ ljudi je življenje izgubilo v regiji Valencia. Več deset jih še vedno pogrešajo, v njihovo iskanje in pomoč na prizadetih območjih pa je vključenih vse več vojakov, poročajo tuje agencije.

Od 205 smrtnih žrtev so 202 doslej zabeležili v regiji Valencia, dve v Kastilji-La Manchi, eno pa v Andaluziji, so na družbenem omrežju X danes sporočile reševalne službe regionalne vlade.

Španska ministrica za obrambo Margarita Robles je za televizijsko postajo RTVE po poročanju nemške tiskovne agencije dpa dejala, da bodo še več trupel morda našli v vozilih, ki so med torkovim neurjem obtičala v poplavah.

Kot je pojasnila, so avtomobili v nekaterih krajih še vedno naloženi drug na drugega, v njih pa bi bili lahko ljudje. »Vojska bo prisotna v vseh krajih, ki so postali žrtve teh razmer,« je dodala.

Reševalne ekipe imajo ogromno dela. FOTO: Susana Vera Reuters

Robles je za RTVE napovedala, da bodo na prizadeta območja na vzhodu Španije poleg 1700 vojakov, kolikor jih je tam trenutno, poslali dodatne vojake. Njihovo število bodo po njenih besedah povečali, kolikor bo potrebno za reševanje in obnovo, sredstva za to pa da niso omejena.

Občine, kot je Catarroja južno od mesta Valencia, do katere še vedno ni mogoče priti po cesti, se medtem pripravljajo na oskrbo prebivalcev z osnovnimi potrebščinami.

Dobrodošlo vse

Županja Lorena Silvent je za RVTE dejala, da je dobrodošlo vse, od hrane in pitne vode do oblačil in opreme za popravilo vodovodov.

Stavba sodišča v mestu Valencia je bila po poročanju francoske tiskovne agencije AFP spremenjena v mrtvašnico, reševalci pa so po poročanju britanske mreže BBC kot začasno mrtvašnico uporabili tudi kongresni center na obrobju mesta.

Tri dni po začetku poplav so nekatera odrezana območja še vedno brez vode, hrane in elektrike, številne ceste in železniške proge pa ostajajo nedostopne.

Ponekod imajo tudi težave z javnim redom. Španska policija je danes po poročanju AFP sporočila, da je pridržala 50 ljudi zaradi tatvin avtomobilov in kraje iz draguljarne, tuje agencije pa poročajo tudi o plenjenju maloprodajnih trgovin.

Poplave, ki so v torek in sredo prizadele Španijo, so najbolj smrtonosna naravna nesrečo v tej državi v zadnjih desetletjih. Po celotni državi od četrtka poteka tudi tridnevno žalovanje.