Podganji strup pokončal priljubljeno mestno sovo

New York je največje mesto v Združenih državah Amerike, znano kot svetovljansko središče in mesto, ki nikoli ne spi, saj tam ponujajo obilico raznovrstne zabave za vse okuse. A mesto, ki je postalo kultno tudi po zaslugi nanizanke Seks v mestu, ima tudi malo manj znane plati. Ena od teh je, da se tam zelo rade naseljujejo tudi podgane.

Toliko jih je, da pošteno grenijo življenje prebivalcem, na sestankih se o njih resno pogovarjajo celo mestni svetniki. Član mestnega sveta Shaun Abreu je prejšnji teden predlagal nenavaden načrt v boju z nadlogo – predlagal je, da bi s pomočjo kontracepcije podganam preprečili razmnoževanje. To bi problem vsekakor sčasoma omililo, saj so podgane znane po tem, da imajo lahko tudi do 15.000 potomcev v nekaj letih.

Po begu iz živalskega vrta je živel v parku. FOTO: Anthony Suau/Reuters

Proti podganam so se v New Yorku borili s strupi, vendar pa so metodo opustili, ko je strup po nesreči zaužila priljubljena velika uharica Flaco. Sovir, ki je po tem, ko je neznanec naredil luknjo v ogradi, pobegnil iz živalskega vrta, se je nato naselil v Centralnem parku, kjer je postal prava znamenitost. Hranili so ga obiskovalci parka, tudi podgane je lovil. Žal pa je živel na prostosti le kako leto, potem ga je doletela prezgodnja smrt zaradi zaužitja strupa.

Strupa, ki je ubil priljubljenega sovirja, nočejo več.

Newyorško podjetje SenesTech, ki proizvaja kontracepcijsko sredstvo za podgane ContraPest, zagotavlja, da se podgane kontracepciji, če bo metoda potrjena, ne bodo mogle upreti. »Gre za tekočo formulo, ki vsebuje veliko maščobe, je sladkega okusa in zelo privlačna za podgane, ki je morajo zaužiti okoli 10 odstotkov svoje telesne teže vsak dan,« so razložili. »Boljša je od pice,« je zatrdila znanstvenica Loretta Mayer, ki je sodelovala pri razvoju.