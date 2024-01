Podedovala je ogromno denarja: zdaj namerava 25 milijonov evrov podariti

Mlada avstrijska dedinja Marlene Engelhorn je napovedala, da bo podarila 25 milijonov evrov, ki jih je podedovala od babice. O razporeditvi denarja bo odločalo 50 državljanov Avstrije, ki jih bo izbrala med tistimi, ki bodo to pripravljeni narediti, poroča britanski BBC.

Znana aktivistka in publicistka

31-letna Marlene Engelhorn, ki živi na Dunaju in je v domovini znana aktivistka in publicistka, je potomka ustanovitelja nemškega kemičnega koncerna BASF Friedricha Engelhorna. Od babice Traudl Engelhorn-Vechiatto, ki je umrla septembra 2022, je podedovala milijone, koliko točno, pa ni znano.

Premoženje babice naj bi bilo po ocenah revije Forbes vredno 3,8 milijarde evrov. Še pred njeno smrtjo je vnukinja napovedala, da bo podarila najmanj 90 odstotkov dediščine.

Ob objavi sedanje odločitve o razdelitvi 25 milijonov evrov pa je izpostavila, da je podedovala bogastvo in s tem moč, ne da bi za to karkoli naredila. Obenem pa država tega bogastva ne bo obdavčila, je bila kritična, saj so v Avstriji leta 2008 odpravili obdavčitev dediščine. To je po njenem prepričanju krivično, saj sicer država obdavči vsak evro, ki ga zaslužijo Avstrijci.

10.000 avstrijskim državljanom je poslala pisno vabilo k sodelovanju. FOTO: Profimedia

»Če politiki ne opravljajo svojega dela in ne prerazporejajo, moram svoje bogastvo prerazporediti sama,« je pojasnila v izjavi.

»Mnogi, ki so zaposleni za polni delovni čas, se borijo za preživetje in plačujejo davke od vsakega evra, ki ga zaslužijo. V tem vidim neuspeh politike, in če je politika neuspešna, se morajo državljani sami spopadati s tem,« je dejala.

Poslala pisno vabilo k sodelovanju

V sredo je tudi naključno izbranim 10.000 avstrijskim državljanom, starejšim od 16 let, poslala pisno vabilo k sodelovanju pri odločanju o razdelitvi denarja. Med tistimi, ki bodo pripravljeni, bo izbrala 50 ljudi, ob tem pa še rezervnih 15.

O razdelitvi denarja bodo odločali skupaj z akademiki in nevladnimi organizacijami. Če se ne bodo mogli dogovoriti, bo dedinja ves ali del denarja obdržala.

Marlene Engelhorn je sicer soustanoviteljica pobude taxmenow (obdavči me) in se zavzema za socialno pravičnost, reformo davčne politike in obdavčitev dediščine.