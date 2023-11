Po zastrupitvi s pijačo na Reki še dva sumljiva primera v Zagrebu

Po sumu zastrupitve s pijačo römerquelle na Reki so hrvaški mediji poročali še o dveh primerih suma zastrupitve z brezalkoholno pijačo v Zagrebu. Navedbe medijev je potrdil hrvaški zdravstveni minister Vili Beroš, ki je nocoj obiskal pacienta v zagrebškem kliničnem centru. Ena od zaužitih pijač je bila coca-cola.

»Prva poškodba je bila na Reki. Gre za hude poškodbe. Spremljajo njegovo stanje in je stabilno,« je dejal Beroš na nocojšnji novinarski konferenci.

Pojasnil je, da je stabilno tudi stanje enega od pacientov v Zagrebu, medtem ko za tretjega še ne vedo, ali je razlog njegovih zdravstvenih težav pijača.

Beroš je še dejal, da javnosti ne more posvariti pred pitjem določenih pijač. »Imamo dve pijači v dveh mestih, polnjeni v dveh državah,« je pojasnil. »Najbolje je piti vodo,« je še svetoval.

Kot je pred tem poročal hrvaški časnik Jutarnji list, je mladenič, ki je na opazovanju v zagrebškem kliničnem centru zaradi poškodbe požiralnika, pil coca-colo. Kupil jo je v plastenki, ki je bila polnjena na Hrvaškem, in sicer na prodajnem avtomatu na zagrebški naravoslovno-tehnični fakulteti. Druga oseba naj bi po pisanju Jutarnjega lista kupila napitek v eni od poslovalnic večje trgovske verige v Zagrebu.

V primeru zastrupitve v enem od gostinskih lokalov na Reki, po kateri je bolnik pristal v reški bolnišnici zaradi opeklin požiralnika, je šlo za pijačo znamke Römerquelle, ki je v lasti družbe Coca-Cola. V družbi so to potrdili in poudarili, da gre za osamljen primer, povezan s stekleničko Römerquelle Emotion Blueberry Pomegranate 330 ml.