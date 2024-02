Truplo umrlega Navalnega izginilo

Osebje v kazenski koloniji je materi in odvetniku Alekseja Navalnega povedalo, da je umrl zaradi »sindroma nenadne smrti«, je danes na X objavil Ivan Ždanov, vidni zaveznik Navalnega.

Navalnijeva tiskovna predstavnica je danes dejala, da ni znano, kam so odpeljali njegovo truplo, saj mrtvašnica, ki se nahaja v bližini arktičnega zapora, kjer je umrl, trdi, da ni prejela njegovega trupla.

Spomnimo, ruski opozicijski voditelj Aleksej Navalni je umrl v kazenski koloniji s strogim režimom varovanja na skrajnem severu Rusije, kjer je bil več let zaprt. Po neuradnih podatkih naj bi bil vzrok smrti 47-letnika krvni strdek. Več o tem preberite tukaj.

Tiskovna predstavnica: Zahtevamo, da se njegovo truplo takoj preda družini

Navalnijeva tiskovna predstavnica Kira Jarmiš je povedala, da je njegova mati Ljudmila prejela uradno obvestilo o sinovi smrti. Navalni je umrl 16. februarja ob 14.17 po lokalnem času, piše v obvestilu.

»Zahtevamo, da se truplo Alekseja Navalnega takoj izroči njegovi družini,« je dejal Jarmiš. Jarmiš je na Platformi X objavil, da je uslužbenec zapora povedal, da so ruski preiskovalci truplo Navalnega odpeljali v Salehard, mesto blizu zapora.

Ko sta Navalnijeva mati in odvetnik prispela v mrtvašnico v Salehardu, je bila mrtvašnica zaprta in so se prepričali, da Navalnijevega trupla ni tam, je dejal Jarmiš. »Zaprta je bila kljub zagotovilom kolonije, da deluje in da je truplo Navalnega tam,« je povedala tiskovna predstavnica.

Po smrti Navalnega več kot 200 aretacij njegovih privržencev (Sta)

Na shodih po smrti ruskega opozicijskega voditelja Alekseja Navalnega, ki so se v petek zvečer, nekateri pa tudi danes spontano odvili v več mestih po Rusiji, je policija skupno pridržala več kot 200 ljudi, je danes sporočila ruska organizacija za človekove pravice OVD-Info.

Navalni, najvidnejši kritik Kremlja, je v petek umrl med prestajanjem 19-letne zaporne kazni v zaporniški koloniji na skrajnem severu Rusije. Številni zahodni voditelji, pa tudi ruski oporečniki so za njegovo smrt neposredno okrivili Kremelj.

Podpornike Navalnega je novica o njegovi smrti spodbudila k odhodu na ulice, kjer so v spomin na borca za demokracijo glede na posnetke z družbenih omrežij v več mestih po Rusiji polagali cvetje. Že v petek so se glede na sporočilo organizacije OVD-Info zbrali v Sankt Peterburgu in Moskvi, med drugim pa tudi v mestih Nižni Novgorod, Krasnodar, Rostov na Donu in Tver.

Polaganje cvetja pred spomenik žrtvam političnih represij. FOTO: Stringer Reuters

O novih zbiranjih in polaganju rož, sveč in fotografij iz Moskve poročajo tudi danes. Med drugim je po pisanju neodvisnega medija Sota policija pridržala 15 ljudi, ki so se zbrali pri spomeniku žrtvam sovjetske represije. Zamaskirani policisti so ljudi na mirnem shodu strpali v svoje kombije, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Do danes je število pridržanih naraslo na 200, od tega so 109 ljudi prijeli v Sankt Peterburgu, najmanj 39 pa v Moskvi.

V Rusiji so protesti v skladu s strogo zakonodajo s tega področja prepovedani in oblasti so v preteklosti že ostro zatrle zborovanja v podporo Navalnemu. Tudi v petek so moskovske oblasti javile, da so zaznale spletne pozive k shodom ter ljudi posvarile, naj se jih ne udeležujejo.