Svojci in sodelavci Navalnega potrdili njegovo smrt, zahtevajo predajo trupla

Ekipa ruskega opozicijskega voditelja Alekseja Navalnega je danes potrdila njegovo smrt, pri čemer se sklicuje na navedbe njegove matere, ki je odpotovala v zapor na skrajni sever Rusije, kjer je bil zaprt. Njegova tiskovna predstavnica Kira Jarmiš je od oblasti zahtevala, da truplo nemudoma predajo svojcem.

Glede na uradno obvestilo o smrti, ki ga je njegova mati Ljudmila Navalna prejela v kazenski koloniji, je 47-letnik umrl v petek ob 14.17 po lokalnem času, je prek omrežja X sporočila Jarmiš, katere navedbe povzemajo tuje tiskovne agencije.

Njegovo truplo naj bi se po navedbah enega od uslužbencev zapora nahajalo na preiskavah v mestu Salehard, ki je okoli 50 kilometrov oddaljeno od kazenske kolonije, zaradi česar ga mati še ni mogla identificirati. »Zahtevamo, da se truplo Alekseja Navalnega nemudoma preda njegovi družini,« je ob tem sporočila Jarmiš.

Oživljanje neuspešno

Da je Navalni v petek umrl, potem ko se je začel po sprehodu slabo počutiti, je najprej sporočila uprava zapora, kjer je najvidnejši kritik Kremlja prestajal 19-letno zaporno kazen. Oživljanje naj bi bilo neuspešno. Vzrok smrti še ni znan, oblasti pa so uvedle preiskavo. Družina in sodelavci Navalnega so sprva izražali dvom v navedbe oblasti.

Številne države in tudi ruski oporečniki so odgovornost za njegovo smrt pripisali Kremlju. Zvrstili so se tudi mnogi pokloni njegovemu neutrudnemu boju za demokracijo v Rusiji. Članice skupine sedmih gospodarsko najrazvitejših držav G7 so se mu danes ob začetku zasedanja ob robu varnostne konference v Münchnu poklonile z minuti tišine.

Kitajska po drugi strani danes ni želela komentirati njegove smrti, češ da gre za notranjo zadevo Rusije, poroča francoska tiskovna agencija AFP.