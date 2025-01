Po smrti Japonke je zdaj najstarejša ženska nuna

Konec lanskega leta se je poslovila najstarejša oseba na svetu, Japonka Tomiko Itooka. Stara je bila 116 let, v Guinnessovo knjigo rekordov pa se je kot najstarejša zemljanka vpisala avgusta lani, potem ko se je v 118. letu starosti poslovila Španka Maria Branyas Morera.

»Vlivala nam je pogum in upanje,« se je pokojni spoštljivo poklonil Rjosuke Takašima, župan Ašije, kjer je Tomiko živela zadnja tri desetletja. Rodila se je v Osaki kot najstarejša od treh otrok, in sicer 23. maja, šest let pred začetkom prve svetovne vojne in v letu, ko je Ford v ZDA predstavil legendarni model T. V mladosti je igrala odbojko, ukvarjala se je tudi s pohodništvom in plezanjem. Vse življenje je bila športno dejavna, zdrava in pozitivno naravnana, povedo njeni bližnji in dodajo, da je oboževala banane.

Vdova od 1979.

Po poroki je rodila štiri otroke, med drugo svetovno vojno pa je pokazala tudi svojo podjetniško žilico, saj je prevzela vodenje moževe tekstilne tovarne. Ovdovela je leta 1979 in odtlej živela sama v Nari, nato se je preselila v Ašijo, kjer se je zadnja leta nastanila v domu za starejše občane. Žalujoči – sin, hči in pet vnukov z družinami – so jo pokopali v ožjem družinskem krogu.

88 odstotkov stoletnikov na Japonskem je žensk.

Japonska se uvršča med države z najstarejšim prebivalstvom, ki se še vedno naglo stara. Septembra lani je bilo več kot 95.000 državljanov starejših od sto let, med njimi je kar 88 odstotkov žensk; med skupno 124 milijoni prebivalcev jih je približno tretjina starejših od 65. Naziv najstarejše osebe na svetu je zdaj prevzela 116-letna brazilska nuna Inah Canabarro Lucas, ki je le dobra dva tedna mlajša od Tomiko.