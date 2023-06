Po smrti 17-letnika v Franciji vse bolj napeto: nemiri so vse bolj nasilni

Francoska vlada po tretji noči nasilnih nemirov zaradi smrti 17-letnika, ki ga je v torek med prometno kontrolo ustrelil policist, proučuje vse možnosti za vzpostavitev reda v državi, vključno z razglasitvijo izrednih razmer, je danes dejala francoska premierka Elisabeth Borne. Nočne izgrede v več mestih je označila za »neznosne in neopravičljive«.

Po besedah Bornove je nasilje nesorazmeren odziv na smrt 17-letnega Nahela M., ki ga je policist v pariškem predmestju Nanterre ustrelil v torek zvečer – domnevno iz neposredne bližine. Nemire je označila za »neznosne in neopravičljive« in dejala, da vlada razmišlja tudi o razglasitvi izrednih razmer.

Te bi lokalnim oblastem dale večja pooblastila, vključno z možnostjo uvedbe policijske ure in prepovedi demonstracij, policija pa bi imela več svobode pri soočanju z izgredniki in preiskavah domov. Za razglasitev izrednih razmer so se sicer v prvi vrsti zavzele desne stranke.

Izgredi so vse bolj nemirni. FOTO: Gonzalo Fuentes Reuters

Bornova, ki je z novinarji govorila med obiskom policijske postaje v kraju Evry-Coucouronnes pri Parizu, je dejala, da so na mizi vse možnosti za ponovno vzpostavitev reda v državi.

Dodala je, da bo o tem govorila s predsednikom Emmanuelom Macronom. Ta je za danes sklical nov krizni sestanek vlade, zaradi česar je tudi predčasno zapustil Bruselj, kjer se je udeležil vrha EU. Sestanek naj bi se začel ob 13. uri po lokalnem času, poroča britanski BBC.

Kot je še dejala francoska premierka, so v nemirih sodelovali »zelo mladi« in »zelo nasilni« posamezniki, ki pa niso bili lokalni prebivalci.

Očitajo jim rasizem

Združeni narodi so medtem »sporočili, da se mora Francija ob smrti najstnika alžirsko-maroškega rodu soočiti z vprašanjem rasizma v policijskih vrstah. To je trenutek, ko se mora država resno lotiti globokih vprašanj rasizma in diskriminacije pri kazenskem pregonu,« je v Ženevi dejala tiskovna predstavnica urada visokega komisarja ZN za človekove pravice Ravina Shamdasani.

Po njenih besedah ZN poudarjajo tudi pomen mirnega zbiranja na shodih in protestih. Francoske oblasti je pozvala, naj pri obvladovanju nasilja na demonstracijah upoštevajo načela zakonitosti, nujnosti, sorazmernosti in odgovornosti, ter poudarila, da je treba vse obtožbe o nesorazmerni uporabi sile nemudoma preiskati, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Namestnik vodje francoskega policijskega sindikata Thierry Clair pa je zavrnil očitke o rasizmu v policiji. »Ljudi ne nadzoruješ zaradi barve kože. Nadzor in aretacijo izvedeš ob upoštevanju dejstev,« je dejal. Poudaril je, da francoska policija ni rasistična in da njeni pripadniki prihajajo iz različnih okolij, so različnih ras in veroizpovedi.

»Lahko pride do ravnanja, ki je na meji, in nekateri policisti so bili zaradi takih dejanj sankcionirani, včasih odpuščeni, vendar je to nekaj obrobnega, kot se dogaja v vsaki korporaciji ali instituciji,« je dodal.