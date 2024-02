Po preklicanem naročilu zavrnila Elona Muska

V še prejšnji teden precej neznani pekarnici The Giving Pies v kalifornijskem mestu San Jose so se pred dnevi naprej veselili velikega obiska in bliskovitega povečanja prometa. Potem ko je avtomobilsko podjetje Tesla pri njih za valentinovo naročilo 4000 sladic in nato naročilo preklicalo, se je v zaplet vmešal sam lastnik podjetja Elon Musk in odredil, da morajo poravnati stroške preklica v višini 2000 ameriških dolarjev. Poleg tega se je pekarnica znašla na naslovnicah ameriških medijev.

V pekarni so najprej prejeli naročilo za 2000 mini tortic, nato so iz podjetja število še podvojili. A tik pred zdajci, ko naj bi bile tortice že pripravljene, so vse skupaj odpovedali. »Jasno mi je, da daje korporacija Tesla prednost udobju pred odgovornostjo, pri čemer se požvižga na male podjetnike, kot sem jaz,« je po odpovedi naročila na družbenem omrežju objavila lastnica pekarnice Voahangy Rasetarinera.

Na objavo se je takoj odzval Musk in na njegovem omrežju X zagotovil, da bo zadevo uredil v korist pekarne. »Pravkar sem slišal za to. Poskrbel bom, da bo pekarna prejela plačilo. Na Teslo lahko vedno računate,« je zapisal.

Pred dvema dnevoma je lastnica pekarne za časopis The Guardian potrdila, da je iz podjetja prejela nakazilo v višini 2000 evrov, kar naj bi pokrilo stroške za sestavine, ki so jih morali kupiti za izdelavo tortic. »Za tako veliko podjetje, kot je Tesla, to ni nič, za nas pa je to ogromno denarja,« je dejala.

Za tako veliko podjetje, kot je Tesla, to ni nič, za nas pa je to ogromno denarja.

A to še ni bilo vse. Ko se je po mestu razvedelo o zapletu, se je na stotine prebivalcev San Joseja podalo do pekarnice in se v znak podpore lastnici postavilo v vrsto, da so si kupili sladice. »Moj bog, saj to je neverjetno! Navdušena sem. Tako sem hvaležna ljudem za podporo, res so neverjetni,« je dejala za lokalne medije.

Dejala je tudi, da so ji na Tesli ponudili novo naročilo, in sicer za obdarovanje zaposlenih ob dnevu žena, vendar je morala zaradi prevelikega števila naročil podjetje Tesla tokrat žal zavrniti.