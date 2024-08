Po lepotni operaciji umrla 38-letna frizerka: Ko so truplo predali družini, sledil šok

38-letna Britanka je umrla med lepotno operacijo v Turčiji. Kar naj bi bila rutinska operacija, se je za družino frizerke Cadel Brown, matere dveh otrok, spremenilo v nočno moro.

Na operacijo odšla okoli 9.30: »Takrat sem jo zadnjič videla«

Cadel je za operacijo, ki je vključevala brazilski dvig zadnjice, zmanjšanje trebuščka in dvig prsi, odštela 10.500 dolarjev v Turčiji, v Angliji pa bi jo takšen poseg stal okoli 30.000 dolarjev. Potovala je s svojo 40-letno sestro Leane, ki so ji v bolnišnici povedali, da je njena sestra umrla, kot možen vzrok smrti pa so navedli vdor maščobe v pljuča. »Na operacijo je odšla okoli 9.30 in takrat sem jo zadnjič videla,« je dejala strta Leane. Leane je bila šokirana, saj ji trupla sestre niso dovolili videti, čeprav je klinika povrnila denar za operacijo.

Sledil še en šok

Ob vrnitvi v Veliko Britanijo ji je mrliški oglednik sporočil šokantno novico. Njeni sestri so manjkali deli možganov, pljuč in srca, je navedel The Sun.

Britanski ITW News je stopil v stik s sporno kliniko v Turčiji. »Nismo našli nobenih dokazov o poškodbah organov. Truplo smo nedotaknjeno predali mrliškemu ogledniku. Možno je, da so bili deli odstranjeni, ko so poskušali ugotoviti vzrok smrti,« so pojasnili na kliniki.