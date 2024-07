Po gluhi zdaj še slepa barbika

Ko je leta 1959 Ruth Handler na prodajne police poslala prvo lutko Barbie, je z njo želela spremeniti način, kako se dekleta igrajo. Do takrat je bila izbira namreč precej omejena, na voljo so bile lutke, narejene po podobi dojenčkov, precej brezoblične igračke iz blaga, pa tiste iz papirja, ki jim je bilo mogoče menjavati oblačila. Barbika pa je bila dama, odrasla ženska z ustreznimi oblinami, polno omaro oblačil in čevljev. Z njo so mlada dekleta lahko sanjala, kako bo, ko bodo odrasla, in kaj bodo takrat počela. Barbie je imela ogromno poklicev, bila je zdravnica, astronavtka, učiteljica, pa seveda mama. Blondinka z dolgimi lasmi in modrimi očmi, dolgimi nogami in ozkim pasom je z leti dobila družbo kratkolask, temnolask, pa lutk bolj polnih postav in vseh ras.

Izbira je vedno bolj pestra. FOTO: Mario Anzuoni/Reuters

Pri proizvajalcu Mattelu so si želeli, da bi vsaka deklica na svetu našla lutko, s katero bi se lahko poistovetila. V 90. letih prejšnjega stoletja so tako izdelali celo Barbie s slušnim aparatom. Hitro je postala velik hit, zato so se odločili še za lutko na invalidskem vozičku, pa izvedbo s protetično nogo, pred leti je na vrsto prišla Barbie z downovim sindromom. In zdaj še slepa Barbie. To so zasnovali v sodelovanju z britanskim Kraljevim nacionalnim inštitutom slepih in slabovidnih, saj so si želeli, da bi bila videti čim bolj pristno.

Tako ima nova lutka nekoliko svetlejše oči in pogled usmerjen nekoliko navzgor, oči si lahko prekrije s sončnimi očali, v roki pa drži belo palico. Na embalaži je zapis v braillovi pisavi za slepe, na oblačilih so gumbi in sponke močnih barv, da jih lažje vidijo tudi slabovidni.

Barbiko je dobila tudi teniška zvezdnica Venus Williams. FOTO: Reuters

»Bistvo lutk Barbie je, da otrokom prinašajo veselje, a se skozi igro učijo razumeti svet okoli sebe, in res je krasno, da se lahko zdaj tudi otroci z okvarami vida igrajo z barbiko, ki je takšna kot oni,« je za CNN povedala Debbie Miller, ki pri omenjenem inštitutu skrbi za odnose z javnostjo.