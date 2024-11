Po eksploziji na kanalu Kurti krivdo pripisal Srbiji, to mu je odgovoril Vučić

Kosovska policija je danes po petkovi eksploziji na kanalu, ki je ključen za dve termoelektrarni in oskrbo Prištine s pitno vodo, izvedla več preiskav in pridržala več ljudi, je sporočil kosovski premier Albin Kurti.

Policija vse od jutra v nekaj večinsko srbskih občinah na severu države izvaja preiskave v povezavi z eksplozijo, ki je poškodovala kanal. Prizorišče eksplozije, kjer v betonski steni kanala zeva velika luknja, je danes obiskal Kurti in naznanil, da so izvedli več aretacij. Krivci bodo po njegovih besedah morali odgovarjati pred zakonom.

Ponovno vzpostavili sistem hlajenja

Že ponoči so sicer ponovno vzpostavili sistem hlajenja v termoelektrarnah in oskrba države z elektriko zaradi začasnih rešitev ni bila motena. S kanalom povezano oskrbo z vodo pa so doslej obnovili na 25 odstotkov, je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP dejal Kurti.

Kurti je že v petek dejal, da eksplozijo obravnavajo kot teroristično dejanje, kar je danes na podlagi dosedanjih preiskav potrdila tudi policija. Na prizorišču so po poročanju hrvaške tiskovne agencije Hina tudi pripadniki madžarskega kontingenta v Natovi mirovni misiji Kfor, ki varujejo območje, in predstavniki pravosodne misije EU Eulex.

Govor kosovskega premierja. FOTO: Armend Nimani Afp

Krivdo za eksplozijo pripisal Srbiji

Kosovski premier je krivdo za eksplozijo pripisal Srbiji, kjer obtožbe odločno zavračajo. Srbija nedvoumno zavrača kakršnokoli vpletenost v napad na ključen kanal na Kosovu, je med drugim sporočil srbski predsednik Aleksandar Vučić in očitke označil za neodgovorne in neutemeljene.

»Take neutemljene obtožbe imajo namen očrniti ugled Srbije in spodkopati prizadevanja za mir in stabilnost v regiji,« je dejal Vučić, medtem ko je več drugih predstavnikov srbske vlade pozvalo k hitri preiskavi, v kateri naj sodelujeta tudi Kfor in Eulex.

Aleksandar Vučić FOTO: Bernadett Szabo Reuters

Napetosti med Kosovom in Srbijo se niso od konca vojne leta 1999 nikoli polegle. Občasno dosežejo vrelišče, zlasti na severu Kosova, kjer živi velika srbska skupnost. Petkov napad sledi nizu incidentov na tem območju, kjer je v začetku tedna v poslopje občine in policijsko postajo priletelo več granat.