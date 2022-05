Po dvomesečnem ujetništvu se je predalo skoraj tisoč Ukrajincev v Azovstalu

Ukrajinske oblasti delajo vse, kar je mogoče in nemogoče, da bi rešile preostale borce, ujete v jeklarni Azovstal v Mariupolu, je danes dejala namestnica ukrajinskega obrambnega ministra Hana Maljar. Poudarila je, da pozna število ujetih vojakov in razume obseg reševalne operacije, a so to občutljive informacije, ki jih trenutno ne sme razkrili.

Rusko obrambno ministrstvo je danes sporočilo, da se je ta teden v oblegani jeklarni Azovstal predalo 959 ukrajinskih vojakov, ki so bili tam ujeti več kot dva meseca.

»V zadnjih 24 urah se je predalo 694 vojakov, od tega 29 ranjenih,« je ministrstvo zapisalo v dnevnem poročilu o konfliktu. Vse, ki so potrebovali zdravniško oskrbo, naj bi prepeljali v bolnišnico v mestu Novoazovsk, več sto so jih odpeljali v mesto Olenivka, obe mesti pa sta pod nadzorom proruskih upornikov.

Ruski tožilci so dejali, da bodo vse ujete ukrajinske vojake zaslišali v okviru preiskave, ki jo Moskva opisuje kot preiskovanje zločinov ukrajinskega režima nad civilisti v regiji Donbas. Ukrajinske oblasti pa so medtem izrazile željo, da se čim hitreje izvede zamenjava vojnih ujetnikov v okviru dogovora o evakuaciji, sklenjenega z Rusijo ob pomoči Rdečega križa in ZN.

Koliko jih je še v tovarni, ne povedo

Ukrajinski borci na avtobusu, ki jih pelje v območja pod proruskimi separatisti. FOTO: Alexander Ermochenko, Reuters

Na vprašanje, koliko ukrajinskih borcev je še vedno v jeklarni Azovstal, je Hana Maljar odgovorila le, da ukrajinske oblasti poznajo število ujetih vojakov in civilistov in razumejo obseg reševalne operacije, vendar so to tudi občutljive informacije, ki jih ne sme razkrili, dokler reševalna operacija ne bo končana.

Hkrati je ukrajinske borce opisala kot »naše junake« in poudarila, da je bila evakuacija edini način za njihovo rešitev, saj je »vojaška deblokada« preprosto nemogoča.

Ukrajinski predsednik Volodmir Zelenski je na družbenih omrežjih povedal, da so pri evakuaciji poleg ukrajinske vojske in pogajalcev sodelovali tudi predstavniki ZN in Rdečega križa. Opozoril je, da se lahko zgodi, da ukrajinski vojaki ne bodo takoj izpuščeni in da lahko pogajanja o tem trajajo nekaj časa.

Mesto Mariupol je bilo obkoljeno kmalu po začetku ruske invazije, ukrajinski branilci pa so se bili med obleganjem primorani skriti v jeklarno Azovstal, medtem ko so ruske enote postopoma prevzele nadzor nad mestom. Rusija nikoli ni tvegala neposrednega napada na tovarno, a je blokirala vse dostopne točke, območje pa je bilo večkrat bombardirano.

V zadnjih dneh je bilo z območja tovarne evakuiranih na stotine civilistov. Več dni so potekala tudi pogajanja o umiku vojakov, od katerih so bili nekateri hudo ranjeni, prav tako jim je primanjkovalo vode in hrane.