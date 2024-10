Plaz izbrisal celotno sosesko, Dženan izgubil kar devet članov družine

»Celotna soseska je izbrisana.« S temi besedami je razmere po poplavah v petek, ki so v več delih Bosne in Hercegovine povzročile pravo razdejanje, opisal Dženan Imamović iz Donje Jablanice. V eni najhujših naravnih nesreč v BiH doslej je izgubil kar devet članov družine. »Ostala je samo moja hiša, vse drugo je uničeno. Vsi so umrli. Ostal je le šestletni deček, sestrin vnuk,« je razlagal za portal Net.hr in še, da se je vse skupaj zgodilo zgodaj zjutraj, ko so ljudje spali. »Niso imeli časa, da bi se rešili.«

Našli mrtev objet zakonski par

Še vedno pogrešajo od 10 do 15 ljudi, po zadnjih podatkih je v poplavah umrlo 21 ljudi. Največ prav v Donji Jablanici. Sarajevski časnik Dnevni avaz je poročal, da so pod tamkajšnjim plazom našli mrtev objet zakonski par, med smrtnimi žrtvami je tudi 29-letna nosečnica. V kraju so porušeni številne hiše, ceste in mostovi, odneslo je del železniške proge.

Veliko je ugibanj o tem, da je vzrok za plaz, ki je zasul več hiš, kamnolom nad naseljem. V društvu Eko akcija so po pisanju mostarskega portala Bljesak.info opozorili na možne posledice delovanja kamnoloma, prebivalci pa trdijo, da je bil to tudi dejavnik, ki je povečal število žrtev in obseg škode. Po obilnem deževju so se namreč z območja kamnoloma proti naselju usuli plazovi in zasuli številne objekte. Na pomoč tamkajšnjim prebivalcem je včeraj odšla tudi ekipa slovenskih reševalcev. Vlada Republike Slovenije je na dopisni seji sprejela odločitev, da se Bosni in Hercegovini zagotovi pomoč za posredovanje ob poplavah.

V soboto popoldne je močno neurje prizadelo tudi kraj Podgora na Makarski rivieri na sosednjem Hrvaškem. Obilne padavine so se po poročanju Slobodne Dalmacije v hudournikih stekale po pobočjih proti morju in nosile vse pred seboj. Posnetki, ki so jih tamkajšnji prebivalci objavljali na spletu, kažejo, kako so narasle vode v morje odnašale celo avtomobile.