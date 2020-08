Pivčeva in Gantar snela rokavice

Po večurnem petkovem sestanku izvršnega odbora Desusa sta predsednica stranke upokojencevin strankin govorecsporočila, da bo na izrednem kongresu, ki naj bi bil oktobra, predlagala glasovanje o zaupnici . S tem pa ni zadovoljen. Predsednik sveta Desusa meni, da ima svet stranke po statutu v obdobju med kongresoma pristojnost odločanja tudi o razrešitvi predsednice stranke in naj bi o tem odločal v četrtek.Izvršni odbor se je seznanil tudi s pravnim mnenjem inštituta za ustavno pravo o morebitnem glasovanju o nezaupnici in razrešitvi Pivčeve že na svetu stranke. Mnenje bo posredoval komisiji za statutarna vprašanja in pritožbe, svet stranke pa poziva k zakonitemu ravnanju.Na to se je minister za zdravje, ki je na januarskem kongresu podprl Pivčevo za predsednico proti, na twitterju odzval, da sta »16. in 44. člen Statuta Desusa sta popolnoma jasna. Svet stranke ima kot organ edini vsa pooblastila za odločanje o zaupnici katerega koli individualnega ali kolektivnega organa stranke.«A Pivčeva se ne da, čeprav so ji podporo odrekli tudi Desusovi poslanci, ki se v petek sploh niso hoteli ponovno sestati z njo. Za zdaj še predsednica Desusa je Gantarju na twitterju predočila pravno mnenje, zraven pa še zabrusila: »Tomaž Gantar, tu je pravno mnenje najkompetentnejših pravnih strokovnjakov. Ste po novem to vi?«»To ni edino pravno mnenje ... Seveda pa nobeno pravno mnenje ne more opravičiti vaših ravnanj in obnašanja,« je sledil odgovor Gantarja, ki je že izrazil pripravljenost, da do izrednega kongresa prevzame vodenje najmanjše koalicijske stranke.