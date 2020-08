Gantar nad Pivčevo s pravnim mnenjem

Gantar in Pivčeva vsak na svojem bregu

Gantar je izjavi za RTV dejal, da Pivčeva s sklicem izrednega kongresa zavlačuje in da verjetno upa, da se bo vse skupaj nekoliko ohladilo in pozabilo.

Odstopiti ne namerava

Predsednik sveta DeSUSmeni, da ima svet stranke po statutu v obdobju med kongresoma pristojnost odločanja tudi o razrešitvi predsednice stranke. Tako bo v četrtek odločal o predsednici, razen če bo pravno mnenje, ki ga bo pridobil tudi Gantar, narekovalo drugače. Vse odločitve so sicer v rokah članov sveta.Izvršni odbor DeSUS, na katerem sicer Gantarja ni bilo, je danes sprejel sklep, da svetu stranke predlaga sklic izrednega kongresa, na katerem bo predsednica stranke ponudila glasovanje o zaupnici. Izvršni odbor se je seznanil tudi s pravnim mnenjem Inštituta za ustavno pravo glede morebitnega glasovanja o nezaupnici in razrešitvi Pivčeve že na svetu stranke. Mnenje bo posredoval komisiji za statutarna vprašanja in pritožbe, svet stranke pa poziva k zakonitemu ravnanju.Vsebine pravnega mnenja niso razkrili, je pa Pivčeva dejala, da pričakuje, da bo kongres tisti, ki bo odločal o njeni nezaupnici, in ne svet. Gantar je v izjavi za STA poudaril, da kongres stranke ni namenjen odločanju o zaupnici predsednici.Pravno mnenje, ki ga omenja izvršilni odbor, naj bi šlo torej v smer, da svet stranke ne more glasovati o zaupnici. A Gantar ocenjuje drugače in pravi, da statut stranke svetu daje to pristojnost. Navaja namreč, da svet stranke »v obdobju med kongresoma na podlagi politične ocene delovanja in ravnanja ali izrečene osebne želje posameznikov sklepa o razrešitvah in imenovanju članov organov stranke oz. nosilcev individualnih funkcij«.»Bolj jasno ne more biti, to je med pristojnostmi oz. nalogami sveta stranke,« meni Gantar. Kot je pojasnil, so mu nekateri pravniki že omenili, da glede tega ni težav, bo pa tudi sam pridobil še pisno pravno mnenje. Tako bo svet stranke glasoval o zaupnici Pivčevi, razen če bo to pravno mnenje kazalo drugače, ali če člani sveta tega ne bi želeli. V tem primeru bodo določili le datum izrednega kongresa. Člani sveta bodo sicer sklicali kongres v primeru kakršne koli odločitve, še pričakuje Gantar.Pivčeva je sicer v današnji izjavi po več kot štiriurnem zasedanju izvršnega odbora dejala, da v prihodnje na organih stranke oz. pri sprejemanju odločitev pričakujejo spoštovanje treh pomembnih temeljnih vrednot. Na prvem mestu je navedla demokratičnost.Gantar pa glede edine točke dnevnega reda četrtkove seje sveta, in to je glasovanje o zaupnici oz. razrešitvi predsednice, ne vidi težav z demokratičnostjo postopka.Ponovno je bil kritičen tudi do Pivčeve. Po njegovem mnenju si želi predsednica težo vsega dogajanja s časom zmanjšati in zato preložiti odločanje o morebitni razrešitvi. A kot ugotavlja, to za stranko ni dobro, ker se bo o tem še razpravljalo. »Po vseh diskusijah v zadnjih mesecih je čas, da začnemo normalno delovati kot stranka, se ukvarjati s programom in našimi nalogami, ne pa s tem, kje je predsednica spala, kdo je plačeval račune in podobno. Čas je, da se to neha,« je bil oster Gantar.Pivčeva se je zadnje tedne na tnalu znašla zaradi svojih junijskih gostovanj in plačila nočitev na Krasu in v Izoli, kjer je prepletala službene obveznosti z zasebnim življenjem. Poslanci DeSUS so jo pozvali k odstopu, sicer svetu stranke predlagajo, da ji izreče nezaupnico.Seja sveta stranke bo v četrtek popoldne prihodnji teden, in sicer na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani.