Piše se zgodovina: milijarder poletel v vesolje (VIDEO)

Britanski milijarderje z vzletišča v zvezni državi Nova Mehika poletel v vesolje. Polet je bil napovedan že za nekoliko zgodnejšo uro, a so ga preložili zaradi slabega vremena.Nosilno letalo podjetja Virgin Galactic je danes okoli 16.40 po srednjeevropskem času z ustanoviteljem Bransonom in še petimi uslužbenci podjetja na krovu poletelo v vesolje. V približno eni uri se bo dvignilo na višino 15 kilometrov.Vesoljsko letalo VSS Unity se bo nato odcepilo od nosilnega in zagnalo svoj raketni motor. Dvignili se bodo na višino okoli 80 kilometrov. Tam se bodo lahko potniki za nekaj minut odvezali in občutili breztežnost, poroča francoska tiskovna agencija AFP.Dosegli bodo višino okoli 88 kilometrov, nakar bo se bo plovilo vrnilo na Zemljo.»Danes je čudovit dan za polet v vesolje,« je 70-letni britanski milijarder zapisal na Twitterju pred poletom. Objavil je video, kako je prikolesaril na vzletišče in se srečal s sopotniki.Z današnjim poletom je zgolj za devet dni prehitel ameriškega milijarderja in ustanovitelja vesoljskega podjetja Blue Origin. Pred časom je Branson povedal, da resnično verjame, da vesolje pripada vsem. Virgin Galactic je po njegovih besedah na čelu nove komercialne vesoljske industrije, ki bo človeštvu odprla vesolje in spremenila svet na bolje.Redne komercialne polete v vesolje sicer načrtujejo za leto 2022. Prodali so že 600 vstopnic, ki so jih kupili ljudje iz 60 različnih držav.