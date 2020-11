Piknik, pivo in svoboda: Trumpov podpornik besnel na tiskovki (VIDEO)

V ZDA se nadaljuje preštevanje glasov v nekaterih zveznih državah, na delu pa so tudi že odvetniki, saj jevložil tožbe za zaustavitev štetja glasovnic v Georgii, v Wisconsinu zahteva ponovno preštevanje, v Pensilvaniji konec štetja glasovnic, v Nevadi in Arizoni pa štetje naprej ter napoveduje izzive v primeru neugodnih izidov.​​Preberite tudi:Kako napeto ozračje je v ZDA, je pokazal podpornik Trumpa, ki se je med tiskovno konferenco drl, da je družinakriminalna. Moški, ki je nosil majico z napisom »BBQ (piknik, op. p.), pivo, svoboda«, je prekinil predstavnika volilne komisije v Nevadi, ki je novinarjem pojasnjeval, kako napreduje štetje glasov: »Kot sem omenil, nismo pripravljeni javno objaviti te informacije.«»Kriminalna Bidnova družina krade volitve,« je kričal Trumpov podpornik. »Mediji to prikrivajo. Našo svobodo smo osvojili za svet. Daj nam našo svobodo Joe Biden. Joe Biden prikriva te volitve. Ukradel jih bo!« Nato pa je odkorakal stran.Republikanski kandidat ni osvojil Nevade in njenih šestih elektorskih glasov že od leta 2004, rezultati pa naj bi bili znani danes po srednjeevropskem času in naj bi vključevali tudi preštete glasove, ki so prispeli po pošti.