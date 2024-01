Pet najboljših kriptovalut za diverzifikacijo naložbenih portfeljev vrednosti

Nedavna uvedba prvega bitcoina ETF, ki ga je odobrila SEC, je odprla vrata za nadaljnje uvajanje kriptovalut.

Čeprav se večina vlagateljev zanaša samo na bitcoin in ethereum, pa mnogi strokovnjaki poleg glavnih kovancev iščejo tudi druge alternative, ki poganjajo nove platforme in omrežja.

Letošnje leto je odlična priložnost za naložbe v najboljše kriptovalute, ki poganjajo veriženje blokov na področju DeFi, NFT, iger na srečo, infrastrukture in drugih. S prepoznavanjem in vlaganjem v žetone, ki poganjajo najsodobnejše platforme, še preden te postanejo parabolične, lahko vlagatelji izkoristijo nove priložnosti, preden se uvrstijo na borzo.

Naslednjih pet kriptožetonov predstavlja najboljše priložnosti za izkoriščanje prednosti trga kriptovalut:

Sponge V2 – različica druge generacije kovanca $SPONGE Bitcoin ETF – nov žeton ERC-20, ki špekulira s prihajajočo izdajo bitcoina ETF Launchpad XYZ – kriptoprojekt, ki tako začetnikom kot izkušenim profesionalcem pomaga bolj samozavestno krmariti po hitro razvijajočem se kriptografskem prostoru Meme Kombat – meme kovanec, ki ponuja nagrade za staking v predprodaji po ceni 0,1667 USD Bitcoin Minetrix – kriptokovanec, ki demokratizira nagrade za rudarjenje bitcoinov s stakingom

Pregled najbolj ambicioznih kriptoprojektov za leto 2024

Ti kriptoprojekti premikajo meje hitrosti, varnosti, uporabnosti in dostopnosti v kriptoindustriji. Njihovi impresivni dosedanji dosežki in tehnične zmogljivosti jih postavljajo pred še večji uspeh, ko bo tehnologija veriženja blokov še bolj stopila v mainstream.

1. Sponge V2 – različica druge generacije kovanca $SPONGE

Sponge je bil prvič predstavljen leta 2023 kot kovanec, ki je izkoristil trende priljubljenosti meme kovancev.

Z izdajo žetona Sponge V2 je znova pridobil zagon s hitrim 6-kratnim skokom za imetnike, ki so prejeli airdrop. To je spet spodbudilo zanimanje za kratkoročne dobičke. Sponge V2 ohranja tudi obsežno skupnost v družbenih medijih, kar olajšuje usklajene nakupe.

Za vlagatelje, ki sprejemajo izračunana tveganja, Sponge ponuja kanal za izkoriščanje viralnega meme navdušenja. Njegova dokazana cenovna elastičnost in dostopnost na več kot 10 centraliziranih borzah omogočata hiter vzpon v bikovskih razmerah.

Končno Sponge je potencialno dopolnilo portfelja. S temeljito raziskavo lahko nekateri vlagatelji najdejo prostor za dodelitev delnih deležev, da bi razpršili in nadzorovano ujeli minljive cikle meme navdušenja.

2. Bitcoin ETF – nov žeton ERC-20, ki špekulira s prihajajočo izdajo bitcoina ETF in imetnikom žetona $BTCETF ponuja donose od vložkov

Žeton bitcoin ETF ($BTCETF) se hitro prodaja, saj vlagatelji kupujejo kovanec po najnižji ceni, še preden bodo cene kriptovalut bliskovito zrastle, ko ameriška komisija za vrednostne papirje in borzo odobri bitcoin ETF.

Predprodaja žetonov bitcoin ETF je prešla v deseto in zadnjo fazo, zato je za nakup po najnižji razpoložljivi ceni 0,0068 USD na voljo le še nekaj dni.

Medtem ko se navdušenje zaradi skorajšnje odobritve promptnega sklada bitcoin ETF še naprej krepi, so vlagatelji v začetno ponudbo žetonov $BTCETF vložili 4,1 milijona dolarjev. Zdaj je treba zbrati manj kot 800.000 dolarjev, da bi dosegli cilj s trdno zgornjo mejo v višini 4.956.000 dolarjev.

Vlagatelji v predprodaji bi lahko doživeli 100-kratne donose, takšno pričakovanje spremlja možnost, da bitcoin ETF preoblikuje naložbeno pokrajino za kriptovalute.

3. Launchpad XYZ – kriptoprojekt, ki tako začetnikom kot izkušenim profesionalcem pomaga bolj samozavestno krmariti po hitro razvijajočem se kriptografskem prostoru

Zaradi vse pogostejših primerov uporabe Web3 je Launchpad XYZ izdal ekosistem, ki omogoča dostop do številnih funkcij v tej niši. Platforma izkorišča svoj lastni žeton LPX, ki omogoča dostop do decentralizirane borze (DEX), vpogled v trgovanje in dostop do tržnic NFT.

S storitvijo $LPX lahko uporabniki pridobijo tudi popuste pri trgovanju s kriptovalutami na borzi NFT DEX. Prek borze Launchpad XYZ NFT DEX lahko člani dostopajo do več sto parov sredstev. Platforma bo vključevala tudi večne pogodbe za nekatere pare in imetnikom žetonov $LPX ponujala nižje provizije za izmenjavo trgovcev. Launchpad XYZ bo članom omogočil dostop do lastne denarnice Web3, prek katere je mogoče komunicirati z drugimi decentraliziranimi aplikacijami, izmenjevati žetone in dostopati do drugih storitev Web3.

Za boljši vpogled v trge kriptovalut bo Launchpad XYZ ponujal poglobljene informacije o več sto kriptožetonih. Platforma bo podala podrobnosti o likvidnosti, ki jo ponujajo različne borze, kar vam bo omogočilo iskanje najboljših naložbenih priložnosti.

4. Meme Kombat (MK) – meme kovanec, ki ponuja nagrade za staking v predprodaji po ceni 0,1667 USD

Naslednja kriptovaluta z velikim potencialom za rast je Meme Kombat z lastnim žetonom igre $MK. Ta novi projekt veriženja blokov združuje vznemirljiv svet kovancev meme s tekmovalnim navdušenjem v bojnih arenah.

Bojna arena Meme Kombat bo virtualno okolje, v katerem se bodo igralci lahko spopadli drug z drugim tako, da bodo prevzeli podobo likov iz meme kovancev. V bojni areni bo mogoče staviti žetone $MK in tako osvojiti dodatne nagrade. Stavite lahko na tekme igralec proti igralcu in s pravilnim določanjem rezultata osvojite žetone $MK. Igralci lahko stavijo tudi proti igri v načinu igralec proti igri.

V času predprodaje Meme Kombat ponuja 112-odstotni APY (letni odstotek donosa). Ko bodo vlagatelji kupili $MK v predprodaji, bodo njihova imetja samodejno stavljena v ekosistemu. Po zagonu platforme, ki bo sledil zaključku predprodaje, bo Meme Kombat izdal prvo sezono bojne arene. Po ceni le 0,1667 USD za žeton je Meme Kombat od začetka predprodaje zbral več kot 920.000 USD.

5. Bitcoin Minetrix – kriptokovanec, ki demokratizira nagrade za rudarjenje bitcoinov s stakingom

Pri rudarjenju bitcoinov že dolgo prevladujejo velike družbe s specializirano strojno opremo, kar vsakdanjim imetnikom kriptovalut v bistvu onemogoča sodelovanje. Bitcoin Minetrix (BTCMTX) ponuja ustvarjalno rešitev - imetnikom BTCMTX omogoča, da zaslužijo nagrade »rudarskega kredita« iz bitcoina, ne da bi upravljali kakršno koli opremo.

BTCMTX bo s svojim modelom stavljenja žetonov omogočil bolj vključujoče rudarjenje bitcoinov. Projekt je pritegnil precejšnjo pozornost, kar se kaže v hitrih prispevkih za predprodajo kriptožetonov, ki se približujejo 9 milijonom dolarjev.

Za diverzifikacijo naložbenega portfelja v letu 2024 je BTCMTX zanimiva možnost za pridobitev izpostavljenosti nagradam za rudarjenje bitcoina brez režijskih stroškov neposrednega upravljanja rudarskih naprav. Ker so se dobički samostojnih rudarskih operacij zmanjšali, skupni vložki prek instrumentov, kot je BTCMTX, vsakomur omogočajo, da ima koristi od nagrad za bitcoinove bloke.

Glede na status bitcoina kot vodilnega na trgu kriptovalut je dodajanje produktov, kot je BTCMTX, ki ponujajo izpeljano izpostavljenost dejavnostim v bitcoinu, pametna izbira za naložbene alokacije za leto 2024. S svojo priljubljenostjo v predprodaji in vrednostnim predlogom za nagrade za rudarjenje je BTCMTX videti primeren tako za diverzifikacijo portfelja kot za špekulativno izvedeno finančno sredstvo, če bo sprejetje še naprej rastlo.

Obetavni potencial najboljših kriptovalut za naložbene portfelje

Trg je na pragu nove finančne dobe, v kateri bodo kriptožetoni in tehnologija veriženja blokov verjetno igrali pomembno vlogo. Rešitve, ki jih ponujajo projekti, kot so bitcoin ETF, Launchpad XYZ, Sponge V2, Meme Kombat in bitcoin Minetrix, ponujajo le vpogled v izboljšave, ki poganjajo kriptovalute v mainstream. Vsak projekt rešuje ključne izzive v zvezi z razširljivostjo, dostopnostjo, funkcionalnostjo in uporabnostjo v resničnem svetu, ki so prej ovirali napredek veriženja blokov.

Za vlagatelje, ki bodo leta 2024 iskali razpršitev naložbenega portfelja, bi se ignoriranje kriptovalut lahko izkazalo za nespametno. Sprejetje veriženja blokov še naprej pridobiva zagon in tisti, ki bodo zgodaj investirali v rešitve, ki jim dajejo največjo moč, bi se lahko postavili v položaj, v katerem bodo poželi sadove.

