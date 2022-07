Peklenska vročina: izdano rdeče opozorilo za ekstremno vročino

Britanski meteorološki urad je izdal prvo rdeče opozorilo pred ekstremno vročino in za prihodnji teden napovedal potencialno zelo resne razmere v nekaterih delih države. Po besedah predstavnika urada Grahama Madgea obstaja 50-odstotna verjetnost, da bodo temperature ponekod dosegle 40 stopinj Celzija. »Pravkar smo izdali rdeče opozorilo za ekstremno vročino v ponedeljek in torek, kar je prvo takšno opozorilo doslej.« Pravi, da opozorilo zajema območje med Londonom in Manchestrom ter del severovzhodne Anglije.

Po oceni Madgea obstaja 80-odstotna verjetnost, da bo živo srebro v prihodnjih dneh preseglo dosedanji temperaturni rekord 38,7 stopinj v državi, ki je bil leta 2019 postavljen v Cambridgeu. Trenutni vročinski val naj bi vrhunec dosegel v torek. »Če bomo dosegli 40 stopinj Celzija, je to zelo simbolična meja, ki kaže, da so podnebne spremembe zdaj z nami.«

Britanska agencija za zdravstveno varnost je opozorilo o nevarnosti vročine s tretje stopnje premaknila na četrto, ki označuje državno izredno stanje. »Na tej stopnji lahko pride do bolezni in smrti tudi med zdravimi ljudmi in ne le v skupinah z visokim tveganjem.«

Z vročinskimi valovi, sušo in gozdnimi požari se v zadnjih tednih sooča več držav zahodne in južne Evrope, predvsem Španija, Francija, Italija, Portugalska in Velika Britanija.