Pazljivo pri školjkah: če vas zasačijo pri nabiranju teh, se vam ne piše dobro

Pobiranje leščurjev, živih ali pa njihovih lupin, na Hrvaškem in pri nas že dolga leta ni dovoljeno, česar pa, kot kaže, nista vedela avstrijski in nizozemski turist, ki so ju z omenjenimi školjkami zasačili te dni. Petdesetletni Avstrijec je iz morja pri Umagu potegnil tri školjke, 42-letnega Nizozemca pa so z dvema ujeli v kampu na območju Rovinja. Nobena od školjk sicer ni bila živa, kljub temu sta morala stopiti pred sodnika za prekrške, ta ju je kaznoval z globo v višini 1800 evrov.

»Kazni za nabiranje velikega leščurja se gibljejo med 1000 in 25.000 evri,« je povedala hrvaška morska biologinja Jelena Kurtović Mrčelić iz javnega zavoda Morje in Kras. Višina kazni je odvisna od količine školjk in tega, ali jih je nabrala fizična ali pravna oseba, je dodala.

Če je morda jasno, zakaj ogroženih živih živali ni dovoljeno jemati iz njihovega domačega okolja, pa se bo morda našel kdo, ki se mu bo zdelo čudno, zakaj ne bi smel kot spominek domov vzeti zgolj lupine leščurja, ki ni več živ. Te lupine dajejo pomemben prostor za naseljevanje drugih živih bitij, ki lupino leščurja potrebujejo veliko bolj kot vi, zato jim jo le prepustite.

Tudi ko ni več živ, je pomemben del morskega ekosistema. FOTO: Veliferum/Getty Images

Velikih leščurjev je bilo še pred desetletji v slovenskem in hrvaškem morju na pretek, a smo jih ljudje, ki smo jih uporabljali v glavnem za prehrano, nekateri tudi za pridobivanje t. i. morske svile, skorajda iztrebili. Posledično je tovrstno početje postalo prepovedano in vrsta si je precej opomogla, dokler je ni pred štirimi leti povsem zdesetkal smrtonosen parazit, zaradi katerega so veliki leščurji množično umirali, tudi ob naši obali. Svetovna zveza za varstvo narave jih je takrat uvrstila med kritično ogrožene živali.