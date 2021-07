Papež okreva po operaciji

Težave mu povzroča tudi išias.

Operirali so ga v polikliniki Agostino Gemelli. FOTO: Guglielmo Mangiapane/Reuters

Operacija je bila načrtovana, razlogov za preplah ni, mirijo iz Vatikana in sporočajo, da papežpo operaciji debelega črevesa uspešno okreva.Poseg so opravili na rimski polikliniki Agostino Gemelli, kamor so ga sprejeli v nedeljo, je pojasnil tiskovni predstavnik Vatikanain poudaril, da se 84-letni sveti oče počuti dobro. Vzrok za operacijo je simptomatska divertikularna stenoza črevesa, zaradi katere se lahko na steni črevesja pojavijo izrastki, ki se vnamejo in povzročajo bolečino ter povišano telesno temperaturo, poseg pa je opravil prof., še pojasnjujejo s Svetega sedeža.Papež je v nedeljo še nekaj ur prej nagovoril javnost na Trgu sv. Petra in naznanil, da bo septembra obiskal Madžarsko in Slovaško, svojih zdravstvenih težav pa ni omenjal; so pa pozorni opazili, da je teden dni prej vernike zaprosil, naj molijo tudi zanj, saj da tudi sveti oče potrebuje njihovo podporo in pomoč. Da ga zdravje kakor koli pesti, sicer ni pokazal niti ni nihče opazil slabega počutja, brez težav je namreč minuli teden opravil vse obveznosti, med drugim je gostil novega ameriškega zunanjega ministraPapež je sicer dobrega zdravja in od leta 2013, ko je prevzel Sveti sedež, ni potreboval nobenega posega ali posebne terapije; občasno mu sicer nagaja išias, ki ga ovira pri hoji in zaradi katerega je nekajkrat moral odpovedati obveznosti, v mladosti, ko je bil star 21 let, pa so mu morali odstraniti del pljuč. V polikliniki Agostino Gemelly so leta 1992 operirali tudi, ko so mu odstranili benigni tumor na debelem črevesu.