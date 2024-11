Papež o Gazi: »Preučiti je treba, ali gre za genocid«

Papež Frančišek je v svoji prihajajoči knjigi prvič spregovoril glede obtožb, da Izrael nad Palestinci v Gazi izvaja genocid, in pozval k preiskavi, ali dejanja izraelskih sil v palestinski enklavi ustrezajo definiciji genocida, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Knjiga z naslovom »Upanje nikoli ne razočara. Romarji k boljšemu svetu« vključuje najnovejši in najbolj odkrit pogled papeža v več kot leto dni trajajočo vojno v Gazi.

»Po mnenju nekaterih strokovnjakov ima dogajanje v Gazi značilnosti genocida. To je treba preučiti in ugotoviti, ali razmere ustrezajo tehnični opredelitvi, ki so jo oblikovali pravniki in mednarodne organizacije,« je denimo papež zapisal v odlomkih knjige, ki jih je danes objavil italijanski časnik La Stampa.

Prvič uporabil izraz genocid

Papež je večkrat izrazil obžalovanje nad visokim številom žrtev izraelskih napadov v Gazi, pa tudi pozval k vrnitvi talcev, ki jih je zajelo palestinsko islamistično gibanje Hamas. S pozivom k preiskavi pa je prvič javno uporabil izraz genocid.

Posebni odbor Združenih narodov, odgovoren za preiskavo izraelskih praks, je v četrtek ocenil, da vojne metode, ki jih uporablja Izrael na območju Gaze, ustrezajo značilnostim genocida.

Južna Afrika pa je konec lanskega leta na Meddržavno sodišče (ICJ) vložila tožbo, v kateri Izraelu očita kršenje konvencije o preprečevanju in kaznovanju zločina genocida ter izvajanje genocidnih dejanj proti palestinskemu ljudstvu v Gazi. ICJ je nato januarja Izraelu med drugim odredil sprejetje takojšnjih ukrepov za preprečitev genocida.