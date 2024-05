Panika zaradi virusa H5N1: v ZDA zabeležili že drugi prenos z živali na človeka

V ZDA so zabeležili drugi primer okužbe človeka s ptičjo gripo med aktualnim izbruhom te bolezni med živino, so v sredo sporočile zdravstvene oblasti. Okuženi delavec v mlekarstvu iz zvezne države Michigan je imel blage simptome in je že okreval. Podoben potek bolezni je imel Teksašan, ki se je kot prvi okužil pred manj kot dvema mesecema.

Virus H5N1 so v ZDA med živino prvič zabeležili konec marca, pristojni ugibajo, da so bolezen na krave prenesle divje ptice, poročajo tuje tiskovne agencije.

Aprila so nato odkrili prvi prenos virusa na človeka, ko se je okužil mlekarski delavec v Teksasu.

Zdravstvene oblasti še vedno ocenjujejo, da je nevarnost okužbe pri ljudeh nizka. Pred aktualnim izbruhom so v ZDA okužbo človeka s H5N1 nazadnje zabeležili leta 2022 v Koloradu, ko naj bi do prenosa virusa prav tako prišlo med neposrednim delom z živalmi, v tistem primeru je šlo za perjad.

Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) je sredi aprila izrazila zaskrbljenost zaradi širjenja ptičje gripe na vedno več živalskih vrst.

Trenutni izbruh ptičje gripe se je začel leta 2020 in je doslej povzročil smrt več deset milijonov piščancev, okužile so se tudi divje ptice ter kopenski in morski sesalci, nazadnje pa so se na seznamu znašle še krave in koze, kar je strokovnjake presenetilo, saj naj te živali ne bi bile dovzetne za to vrsto gripe.

Do zdaj ni dokazov, da bi se virus lahko širil s človeka na človeka, toda pri več sto primerih, ko so se ljudje okužili v stiku z živalmi, je bila zabeležena stopnja smrtnosti izjemno visoka, so svarili v WHO.

Od začetka leta 2003 do aprila letos so pri WHO zabeležili 463 smrti med 889 primeri okužb s ptičjo gripo v 23 državah, kar pomeni 52-odstotno smrtnost.