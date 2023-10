Panika na francoskih letališčih: na šestih koncih so jim grozili

V Franciji vladajo izredne razmere. Kar šest letališč so zaradi groženj z bombo evakuirali. Z napadom so grozili letališčem v Lillu, Toulouseu, Nici, Nantesu, Beauvaisu in Lyonu so zaradi groženj z bombami evakuirali.

Francoski Le Monde poroča, da so letališča prejela grožnje z bombnim napadom, poročajo pa tudi o pozabljeni prtljagi. Pariško letališč Beauvaisu na družabnih omrežjih poroča, da so prejeli več anonimnih prijav.

Po napadu v severovzhodnem francoskem mestu Arras je moški čečenskega porekla z nožem zabodel učitelja in hudo ranil še tri druge osebe v srednji šoli, so francoske oblasti zvišale stopnjo teroristične ogroženosti. Policija je aretirala osumljenca za napad Mohameda Mogučkova, ki je ob napadu vzklikal Alah je velik.

Francoska premierka Elisabeth Borne je po napadu odločila, da v državi zvišajo stopnjo teroristične ogroženosti na najvišjo, kar omogoča izredno mobilizacijo virov, so sporočili v petek zvečer iz njenega urada.