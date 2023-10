Zaradi grožnje z bombo evakuirali Louvre (VIDEO)

Pariški muzej Louvre so zaradi varnostnih razlogov zaprli. Po poročanju francoskih medijev naj bi bil tej turistični atrakciji grozili z bombnim napadom. Grožnjo oziroma opozorilo je Louvre prejel pisno. Na družabnih omrežjih so zapisali, da so se zaradi varnostnih razlogov odločili, da muzej evakuirajo in ga za danes zaprejo.

Na spletu so se že pojavili posnetki, kako so turisti v paniki zapuščali prizorišče. Na kraj so napotili večje število policistov, turisti pa so na družabnih omrežjih objavljali potek evakuacije. »Evakuirali so nas popolnoma v miru, prišlo pa je do nekaj prerivanja,« je dejal eden izmed turistov.

Do grožnje s terorističnim napadom je prišlo po tem, ko je državni vrh danes po državi razporedili 7000 vojakov in razglasil najvišjo stopnjo pripravljenosti.