Pandorini dokumenti razkrili finančne skrivnosti številnih, tudi češkega premierja Babiša

Prek 600 novinarjev iz 150 medijev, tudi iz Slovenije, je v okviru projekta Pandorini dokumenti, ki obsega analizo 11,9 milijona datotek, začelo razkrivati finančne skrivnosti številnih, tudi svetovnih voditeljev, denimo češkega premierja Andreja Babiša. Prav tako so v največji mednarodni novinarski preiskavi doslej odkrili skrivne posle Slovencev.



Pandorini dokumenti so 'pobegnili' iz 14 registracijskih družb z vsega sveta, ki v davčnih oazah ustanavljajo in upravljajo slamnata podjetja za stranke, katerih namen je prikriti svoje posle ali premoženje, pod drobnogled pa jih je vzel Mednarodni konzorcij preiskovalnih novinarjev (ICIJ) skupaj z medijskimi partnerji, med njimi preiskovalnim portalom Oštro v Sloveniji, so sporočili od tam.



Novinarji so z analizo 11,9 milijona datotek z e-sporočili, ustanovnimi papirji in drugo dokumentacijo razkrili posle okoli 130 milijarderjev iz Rusije, ZDA, Turčije in drugih držav, 35 sedanjih in nekdanjih svetovnih voditeljev ter več kot 330 politikov in javnih funkcionarjev.



Med drugim so razkrili poslovanje češkega premierja Babiša. Julija 2009 je najel panamsko odvetniško pisarno Alcogal, ki tradicionalno posluje s premožnimi in vplivnimi strankami. Ta je za Babiša ustanovila dve slamnati podjetji - eno na Britanskih Deviških otokih in drugo v ameriškemu Washingtonu.



Iz elektronskih sporočil, ki jih je pridobil ICIJ, je razvidno, da je Babiš novembra 2009 v podjetje na Britanskih Deviških otokih vložil 19 milijonov evrov (22 milijonov dolarjev), ki so se nato prek washingtonskega podjetja stekla v njegovo hčerinsko podjetje v Monaku.



Monaško podjetje je s tem denarjem kupilo 16 nepremičnin v francoskem mestu Mougins, vključno z dvorcem Bigaud in več zemljišči. Leta 2010 so Babiš in z njim povezana podjetja kupila še več posestev v okolici dvorca, vključno z dvonadstropno vilo z bazenom in garažo.



Babiš, ki se na vprašanja novinarjev ni odzval, je moral kot politični funkcionar po češki zakonodaji razkriti svoje premoženje. Vendar v dokumentih, ki jih je pridobil češki preiskovalni portal Investigazce.cz, ni podatkov o posestvih na Azurni obali, niti o podjetjih, prek katerih je te nepremičnine kupil.



Češka po ocenah ekonomistov zaradi utaje davkov izgubi več kot sedem odstotkov letnih prihodkov. Približno 4,3 milijarde evrov vsako leto izgine v davčnih oazah, ki jih uporabljajo najpremožnejši Čehi in njihova podjetja.



Nepremičnine so prek davčnih oaz kupovali tudi jordanski kralj Abdulah II. ter nekdanji britanski premier Tony Blair in njegova žena Cherie, je pokazala novinarska preiskava. Blairova sta od družine bahrajnskega ministra za turizem kupila razkošno hišo v Londonu, ki jo je ta imela v lasti prek podjetja v davčni oazi. Prihranila sta okoli 345.000 evrov (400.000 dolarjev) davka na nepremičnine.



Na dan so prišli tudi posli ukrajinskega, kenijskega in ekvadorskega predsednika v davčnih oazah.



Po oceni Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj, ki jo povzema Oštro, je bilo lani v podjetjih iz davčnih oaz skritih vsaj nekaj manj kot 10.000 milijard evrov premoženja.



»Toda tako poslovanje pogosto pomeni, da se prihodki iz držav z visokimi davki preusmerijo v podjetja, ki v jurisdikcijah z nizkimi ali skorajda nikakršnimi davki obstajajo samo na papirju,« so zapisali na slovenskem preiskovalnem portalu.



Kot so pojasnili, so samo njihovi novinarji v večmesečni preiskavi pregledali več kot 9000 dokumentov, povezanih s Slovenci. Med njimi so elektronska korespondenca, dokazila o lastništvu, poslovni načrti in druga dokumentacija najmanj 40 podjetij z Britanskih Deviških otokov, Sejšelov, Cipra, iz Belizeja in drugih davčnih oaz.



Dokumenti razkrivajo lastnike podjetij, med katerimi so tudi slovenski športniki, podjetniki, osumljenci za gospodarsko-finančni kriminal in ubežniki pred slovenskimi sodišči. Nekatera podjetja so bila vpletena v prevare potrošnikov, izmikanje premoženja pred upniki in domnevno pranje denarja. Na Oštru bodo te zgodbe razkrivali v prihodnjih dneh, tednih in mesecih.

